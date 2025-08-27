ITによる労働力不足の解消を掲げ、BPOやクラウドソーシングを活用するSaaS展開のうるる(ULURU)は全国1,741自治体のDX推進度をスコア化した「自治体ドックランキング2025」特設サイトを開設した。



入札情報速報サービス「NJSS」や官公庁向けの調達購買サービス「調達インフォ」などGovtechサービスも展開する同社が総務省実施の「自治体DX・情報化推進概要（地方公共団体における行政情報化の推進状況調査結果）」をもとに独自の視点を加えてランキングするもので、5分野(自治体DX推進体制等、フロントヤード改革、情報セキュリティ、デジタルデバイド対策、行政サービス高度化)を対象にスコア(満点10点ｘ5)を算出し、総合ランキング、人口規模別のランキングを作成している。



