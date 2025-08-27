「最悪なら11月」日本人MFが離脱の危機。イングランド古豪がドイツ代表を緊急補強か
プレミアリーグデビューで評価を高めていた矢先だけに、本人にとってもチームにとっても大きな痛手だ。リーズの田中碧は８月23日に行われた第２節のアーセナル戦でひざを負傷した。
58分で交代した田中について、ダニエル・ファルケ監督は前半に内側側副靭帯の問題を抱えたと明かした。しばらくプレーを続けたことから、軽傷が期待されている。だが、いずれにしても戦列離脱が見込まれる。
『MOT Leeds News』は25日、靭帯断裂の場合は長期の離脱になり得ると報道。重度１や２なら２〜４週間、重度３ならそれ以上の離脱になるとし、検査の結果で「最悪のケース」と判明したら、復帰は11月22日のアストン・ビラ戦になるかもしれないと伝えた。
イングランドの古豪はイーサン・アンパドゥも負傷離脱しただけに、田中も長期不在となれば影響は小さくない。それだけに、『Leeds United News』は残りわずかとなった移籍市場でリーズが急きょ補強に乗り出す可能性があると報じた。候補は、以前もうわさになったボルシアMGのドイツ代表MFユリアン・ヴァイグルだ。
ヴァイグルはボルシアMGでファルケ監督の指導を受けたことがあり、420万ポンド（約８億円）から840万ポンド（約16億円）で獲得可能とのこと。同メディアはドイツ『Bild』の報道として、リーズがサウジアラビアのアル・シャバブと獲得を争う可能性を伝えた。
去就が取りざたされるヴァイグルが、ボルシアMGからリーズに移籍するのか。田中の負傷の状態とともに、リーズが中盤をどのように構成していくのか注目される。
