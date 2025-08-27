「選択肢でも優位に」元日本代表DFが川崎の鮮烈弾で２つの“神タッチ”を絶賛！「いかにファーストタッチが重要か」
技術の詰まったゴールだった。
DAZNが配信する『やべっちスタジアム』で元日本代表DFの坪井慶介氏が、J１第27節でフォーカスする得点に、川崎フロンターレFWエリソンが決めた名古屋戦（４−３）の２点目を挙げた。
川崎は１点リードして迎えた18分、自陣でボールを奪ってカウンターを発動。ボールを受けた山本悠樹が、見事なタッチから前線に絶妙なスルーパスを供給する。これに抜け出したエリソンは、左足のコントロールでシュートコースを作ると、ペナルティエリア右から右足でニアにシュートを突き刺し、追加点を挙げた。
坪井氏はこのシーンについて、山本とエリソンのファーストタッチが得点につながった要因だとし、まず山本のプレーを「味方のクリアボールをピタッと止めて前を向く。すぐスルーパスを出せる位置にボールを置けた」と絶賛した。
そして、エリソンのボールタッチを次のように解説した。
「エリソンのファーストタッチ。この場面、真っすぐでもいいし、エリソンは左利きなので中に入って行っても良かった。ただ外側にコントロールした。おそらく三國（ケネディエブス）の戻ってくるスピード、能力を考えて真っすぐだと追いつかれると思ったのではないか。
わざと外側に追い付かれないようにコントロールして、一瞬でもシュートを打つ隙間を作った。また外側に逃げることで、ファーとニア、両方にコースができる。選択肢でも優位に立てた」
坪井氏は「２つの異なるファーストタッチ。いかにファーストタッチが重要かが分かるシーン」と分析。選手の一つひとつの選択がプラスに転じた、見事なゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山本の絶妙パス→エリソンの完璧フィニッシュ！ 川崎の鮮烈ゴール
DAZNが配信する『やべっちスタジアム』で元日本代表DFの坪井慶介氏が、J１第27節でフォーカスする得点に、川崎フロンターレFWエリソンが決めた名古屋戦（４−３）の２点目を挙げた。
川崎は１点リードして迎えた18分、自陣でボールを奪ってカウンターを発動。ボールを受けた山本悠樹が、見事なタッチから前線に絶妙なスルーパスを供給する。これに抜け出したエリソンは、左足のコントロールでシュートコースを作ると、ペナルティエリア右から右足でニアにシュートを突き刺し、追加点を挙げた。
そして、エリソンのボールタッチを次のように解説した。
「エリソンのファーストタッチ。この場面、真っすぐでもいいし、エリソンは左利きなので中に入って行っても良かった。ただ外側にコントロールした。おそらく三國（ケネディエブス）の戻ってくるスピード、能力を考えて真っすぐだと追いつかれると思ったのではないか。
わざと外側に追い付かれないようにコントロールして、一瞬でもシュートを打つ隙間を作った。また外側に逃げることで、ファーとニア、両方にコースができる。選択肢でも優位に立てた」
坪井氏は「２つの異なるファーストタッチ。いかにファーストタッチが重要かが分かるシーン」と分析。選手の一つひとつの選択がプラスに転じた、見事なゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山本の絶妙パス→エリソンの完璧フィニッシュ！ 川崎の鮮烈ゴール