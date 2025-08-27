北陽・虻川美穂子、夫＆10歳長男のほほ笑ましい親子2ショット公開「今年のピアノ発表会は夫が息子とピアノの連弾させてもらったよ」
お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。「今年のピアノ発表会は夫が息子とピアノの連弾させてもらったよ」と報告し、夫でイタリア料理店のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏と長男（10）が仲良くピアノ演奏するほほ笑ましい親子2ショットを公開した。
【写真】「夫が息子とピアノの連弾させてもらったよ」夫＆10歳長男の親子2ショット披露の虻川美穂子
SNSでたびたび、長男がピアノ練習を頑張っている様子を伝えていた虻川。この日の投稿では、ピアノの発表会を迎えたことを伝えた。
今年は父子でステージに立ち、その姿を見届けた虻川は「夫の練習時間の事は一回おいておいて、、、（こんなに練習しない人がいるのかという驚き、ある意味すごい）貴重な経験をさせてもらった！頑張ったね!!!息子のおかげで今までやった事がない事を経験させてもらってる。本当（マジ）感謝」と感動の様子で記した。
