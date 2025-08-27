◇ア・リーグ レッドソックス5―0オリオールズ（2025年8月26日 ボルチモア）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が26日（日本時間27日）、敵地でのオリオールズ戦に「6番・DH」で先発出場。4打数無安打に終わったが、チームは投打がかみ合い連勝を飾った。

吉田は2回2死の第1打席で空振り三振に倒れると、4回2死一塁は投ゴロ、7回2死も三直に打ち取られ、9回1死一、二塁の好機も空振り三振と4打席快音が響かなかった。これで打率は・233となった。

それでもチームはストーリーが2回に21号先制ソロ。この一発がメジャー通算200本塁打と節目のアーチとなった。3回にはハミルトンが4号ソロを放って加点すると、ハミルトンは9回にも2点打でダメ押し点を奪った。

投げては先発・ジオリトが8回4安打無失点とオリオールズ打線を封じ、9回はウィルソンが締めて零封リレーで勝利をつかんだ。

吉田は前日25日の同戦はメジャー2度目の対戦だった相手先発・菅野から四球と一塁強襲の内野安打を記録するなど、出場12試合ぶりのマルチ安打をマークしていたが、2試合連続の安打はならなかった。