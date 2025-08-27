¡Ö¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¡¢¡Ø½µ´©SPA¡Ù¿Íµ¤´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦INUWASI¤Î¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©SPA! 9·î2¡¦9Æü¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë1st¼Ì¿¿½¸¤«¤é¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ
¡¡ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤Ï¤Î¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËINUWASI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤È¾Î¤µ¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë³¦·¨¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÂÔË¾¤Î1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡§º¬ËÜÆä¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡§Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¡×¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
