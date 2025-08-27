「もつ鍋一藤」、および「博多もつ鍋いちたか」は2025年8月、頑張っている子供たちの活動を応援する「ICHIFUJI Kid’s Support Project」へ307,200円を支援。

もつ鍋一藤／博多もつ鍋いちたか

「もつ鍋一藤」、および「博多もつ鍋いちたか」は2025年8月、頑張っている子供たちの活動を応援する「ICHIFUJI Kid’s Support Project」へ307,200円を支援しました。

今回の支援は、2025年6月に行った同社独自の取り組み「自社努力選手権」によるものです。

「自社努力選手権」とは、社員が友人や家族に店舗を紹介し、ご来店いただいた人数に応じて1人あたり100円を寄付や支援に充てる活動です。

2025年は合計3,072名が来店。

単に売上の一部を寄付するのではなく、社員自らが社会貢献を体感できる仕組みとして、同社が継続的に行っています。

【店舗概要】

店舗名 ： もつ鍋 一藤【今泉本店】

所在地 ： 福岡市中央区今泉1-9-19 「BuLaLa」ビル6F

アクセス： 西鉄福岡(天神)南口より徒歩5分

営業時間： 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

店舗名 ： もつ鍋 一藤【天神西通り店・別邸店】

所在地 ： 福岡市中央区大名2-6-4 プラスゲート天神ビル2F、3F

アクセス： 西鉄福岡(天神)南口より徒歩5分

営業時間： 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

店舗名 ： もつ鍋 一藤【博多店】

所在地 ： 福岡市博多区博多駅前2-4-16

アクセス： 博多駅 博多口より徒歩3分

営業時間： 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

店舗名 ： 博多もつ鍋 いちたか【博多本店】

所在地 ： 福岡市博多区博多駅東2-4-14 第2ヤマトビル1階

アクセス： 博多駅 筑紫口(新幹線口)より徒歩3分

営業時間： 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

店舗名 ： 博多もつ鍋 いちたか【博多駅前通り店】

所在地 ： 福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル2階

アクセス： 博多駅 博多口より徒歩10分／櫛田神社前駅(2番)より徒歩1分

営業時間： 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 頑張っている子供たちの活動を応援する 「ICHIFUJI Kid's Support Project」に307,200円を支援！もつ鍋一藤／博多もつ鍋いちたか appeared first on Dtimes.