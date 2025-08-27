日本海側とオホーツク海側北部では、２７日夜にかけて大雨による土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。日本海側北部では、２７日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が北海道付近を通過中のため、気圧の傾きが大きくなり、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定でしょう。





［雨の予想］２７日に予想される１時間降水量は多い所で、日本海側北部 ３０ミリ日本海側南部 ３０ミリオホーツク海側北部 ３０ミリ２７日１２時から２８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、日本海側北部 ８０ミリ日本海側南部 ８０ミリオホーツク海側北部 ８０ミリ［風の予想］２７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）日本海側北部陸上 ２０メートル （３５メートル）日本海側北部海上 ２０メートル （３０メートル）［防災事項］日本海側とオホーツク海側北部では、２７日夕方にかけて雷を伴った激しい雨が降り大雨となるでしょう。２７日夜にかけて、大雨による土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。これまでの雨により地盤の緩んでいる所や河川の増水している所があるため、２８日明け方にかけて、大雨による土砂災害や河川の増水、低い土地の浸水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となる地域や期間が拡大するおそれがあります。



また、日本海側北部では、２７日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて暴風に警戒してください。

北海道地方では、２７日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうのおそれがあります。屋外での活動や農作物の管理などに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。