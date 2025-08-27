日本維新の会の石井章参院議員（６８）（比例）が採用した公設秘書について、秘書としての勤務実態がないにもかかわらず国から秘書給与を不正に受給していた疑いが強まったとして、東京地検特捜部は２７日午前、東京・永田町の国会議員会館にある石井氏の事務所など関係先に詐欺容疑で捜索に入った。

特捜部は今後、事務所関係者などへの事情聴取を進め、秘書給与の取り扱いなど全容解明を進める見通し。

特別職の国家公務員である公設秘書の給与は公費で賄われ、年齢や勤続年数に応じて月３０万〜６０万円程度が支払われる。関係者によると、問題とされている秘書は石井氏の事務所に採用されて給与の支給を受けていたが、秘書としての勤務実態がなく、不正受給の疑いが浮上したという。

この日の捜索は午前１０時過ぎに始まり、特捜部の係官らが議員会館の事務所などに入った。

石井氏は茨城県取手市出身。取手市議や衆院議員などを務めた後、２０１６年の参院選に出馬して当選し、現在２期目。

秘書給与を巡っては、１９９０年代後半から国会議員による詐欺事件が相次ぎ、２００４年に国会議員秘書給与法が改正され、公設秘書の給与を本人に支給するなどの対策が取られた。

だが、その後も同様の事件が発覚しており、自民党の広瀬めぐみ・参院議員（当時）が昨年、秘書給与など約３６０万円をだまし取ったとする詐欺罪で在宅起訴され、その後、有罪が確定した。