

King & Prince

King & Princeが、2人体制で初となるドームツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』のBlu-ray & DVDを10月22日に発売する。

最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」が８月6日にリリースされ、史上初17作連続セールス30万越えとなり、オリコン週間シングルランキング１位（8/18付）を獲得したKing & Prince。

昨年（2024年10月26日〜）全国9都市で開催されたアリーナツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜」の追加公演として、今年(2025年5月10日〜)開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVD化が決定した。本商品は10月22日に発売される。

今回のツアーは、メンバーがコンセプトを練り上げ、高橋が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現したライブツアー。

メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心に新たなKing & Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に、すべてのティアラが余すことなく楽しめる内容となっている。

尚、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像が収録される予定。作品情報タイトル：「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」 発売日：10月22日(水)■初回限定盤（Blu-ray/２枚組)

価格：7,104円 (税抜)

品番：UPXJ-9015/6■初回限定盤（DVD/ 3枚組)

価格：6,584円 (税抜)

品番：UPBJ-9018/20・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）・特典映像（※後日発表）・スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）■通常盤（Blu-ray/２枚組)

価格：6,064円 (税抜)

品番：UPXJ-1014/5■通常盤（DVD/ 2枚組)

価格： 5,544円 (税抜)

品番：UPBJ-1016/7・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）・特典映像（※後日発表）・通常トールパッケージ仕様先着外付け特典：初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット封入特典：※後日発表