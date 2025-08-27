日本高血圧学会が6年ぶりに高血圧の治療指針を改訂した。75歳以上の降圧目標をこれまでより10ミリHg引き下げたことで、現在4300万人いる患者数も一気に増える。もっとも、その背景にある最新の研究データをひもとくと、新たな「血圧の常識」が見えてくる。

＊＊＊

【写真を見る】「理想の血圧は…」 日本高血圧学会理事長の苅尾氏

「今回、治療指針を改訂したのには明確な理由があります。近年、海外では大規模な臨床試験が立て続けに行われ、関連研究も盛んです。それら各データをメタ解析（複数の研究結果を統合し、分析すること）した結果、血圧を下げることで“75歳以上においても脳卒中や心筋梗塞、心不全などの発症を抑える予防効果が高い”と明らかになったのです」

降圧剤からの”卒業”を目指す

こう話すのは日本高血圧学会理事長で、自治医科大学教授の苅尾七臣氏（63）だ。

同学会が7月25日に発表した高血圧の新たな治療指針が話題となっている。75歳以上の治療目標値をこれまでより10ミリHg引き下げ、「上（収縮期）130ミリHg未満／下（拡張期）80ミリHg未満」に変更したのだ。

決め手となった研究

同学会元理事長で、大阪ろうさい病院総長の樂木宏実氏（67）が見直しに至った背景を説明する。

「今回改訂されたのは、臨床現場で治療のタイミングや降圧剤の処方量などを判断する際に目安となる目標値であって、診断基準とは異なります。2019年の前回ガイドライン策定時には、75歳以上の目標値を“引き下げたほうがいい”と裏付ける研究データが世界でまだ一つしかなく、検証には不十分な状況でした。そのため〈上140未満／下90未満〉にとどめた経緯があります」

しかし策定以降、研究事例数は増え、引き下げ議論も加速。中でも、決め手となった臨床研究が三つあるという。

一つは、19年時にも参照された米国立衛生研究所による「SPRINT（スプリント）」と呼ばれる大規模臨床試験だ。

前出の苅尾氏が言う。

「対象となったのは、75歳以上の患者28％を含む、50歳以上の高血圧患者約9400人です。彼らを降圧目標140未満と120未満のグループに分けて比較したところ、120未満群では心筋梗塞などの心血管疾患が25％、心不全は38％も発症リスクが低下した。また総死亡率も27％抑えられるという結果が出ました」

血圧を下げるメリットは75歳以上であっても大きい

さらに21年、苅尾氏も参画したSTEP研究と呼ばれる臨床試験データが、米国の医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」に掲載された。

「中国で行われた60〜80歳の高血圧患者約8500人を対象としたもので、患者が同じアジア人ということもあり、日本にとって参考になる試験といえます。患者群を血圧目標〈上130−150〉と〈上110−130〉の2グループに分け、高血圧に起因する合併症の予防効果を4年にわたり観察しました。すると〈130−150〉の心血管疾患発症率が4.6％だったのに対し、〈110−130〉では3.5％と有意差が確認できたのです」（苅尾氏）

24年には、同じく中国の研究チームによる、心血管疾患リスクの高い2型糖尿病患者約1万2800人（50歳以上）を5年間追跡調査（BPROAD研究）した結果が公表された。

先行する二つの臨床試験に倣うように、降圧目標「上120未満」のグループは「上140未満」のグループと比べて、脳卒中や心筋梗塞のリスクが21％低下したのだ。

「三つの研究は“血圧を下げるメリットは75歳以上であっても大きい”ことを科学的なエビデンスでもって示しています。他にも、84歳以下の対象者の血圧を5ミリHg下げると、血圧水準にかかわらず、健康に好影響を与えるとの臨床試験も存在します」（前出の樂木氏）

降圧剤の功罪

一方で、研究データが増えるとともに、血圧の基準値を年齢で区切ることに大きな意味はないことも明らかに。新指針でも引き下げによって、75歳以上の目標値は75歳未満の数値と統一されることになった。

この動きは「世界の潮流に沿うものだ」と話すのは、都内で高齢者医療などに携わる新潟大学名誉教授の岡田正彦氏である。

「欧州心臓病学会（ESC）が昨年発表したガイドラインでは、治療目標は年齢に関係なく、〈上120−129／下70−79〉と定めています。また米国心臓病学会・米国心臓協会（ACC／AHA）のガイドラインでも、持病のない健康な人の目標値は〈上130未満／下80未満〉に設定されています」

“世界標準”に近づいたとはいえ、懸念される点も浮上している。

「目標値が引き下げられたということは、それだけ高血圧の治療対象者が増えることを意味します。そうなれば、必然的に降圧剤の処方量が増えることにもつながり、注意が必要です。降圧剤を飲み続けることで認知症リスクが上昇することを示す臨床研究が存在するなど、高齢者における降圧剤の服用には一定の慎重さが求められます」（同）

現在、国内には約4300万人の高血圧患者がいるとされ、仮に高血圧の基準値を10ミリHg下げた場合、患者数は約20％増えるとの試算もある。

高血圧が進んで動脈硬化になると、狭心症や心不全、脳梗塞、脳出血、認知症などのリスクが高まる点については、厚生労働省も健康情報サイトで警鐘を鳴らす。

立ちくらみ、倦怠感が

いまや高血圧に起因する死亡者数は年間約17万人に上ると推計。治療の重要性については広く知られているところだが、降圧剤の服用法に悩んでいる患者は少なくない。

都内に住む植木信二さん（66）＝仮名＝もその一人だ。

「最高血圧が190と診断されたのは、6年前の健康診断時でした。当時、勤務先での配置転換から慣れない業務を担当することになり、そんな仕事上のストレスが原因だったのかもしれません。慌てて病院に行くと、医師から2種類の降圧剤を処方されました」

服用を続けるうち、上の血圧は120前後にまで下がったものの、日によって下がり過ぎてしまう事態に直面したという。

「時折、上の血圧値が100近くまで下がり、立ちくらみや倦怠感に襲われるようになりました。医師に相談したところ、降圧剤を1種類に減らし、毎朝1錠を飲む形に改めた。おかげで副作用に悩まされる機会は減りましたが、毎日同じ量を飲んでいるのに、薬の効き方が違う日が今でもあるのです。万が一、風呂場で立ちくらみを起こし、転倒でもしようものなら……と考えると不安で仕方ありません」（同）

東都クリニック高血圧専門外来の桑島巖医師が言う。

「立ちくらみやフラつきを覚えるのは、薬が多過ぎるか、強過ぎるかのどちらかです。夏場は暑さで血管が開き、自然と血圧が下がります。降圧剤を複数錠飲んでいる人は、このタイミングで薬を減らすことも選択肢の一つ。また1錠しか飲んでいない状態で上の血圧が120以下をキープできているのなら、夏の間、薬をやめてみることを考えてもいいでしょう」

60歳以上であれば、降圧剤の中でも副作用が少ない、血管拡張作用のあるカルシウム拮抗薬が推奨されるという。

降圧剤だけに頼らない

桑島氏が続ける。

「酸素などを体中に送り届ける血管は生命のライフラインですが、加齢とともに硬くなり、脆くなるのは避けられない。血管の損傷を抑えるためにも、高齢者ほど血圧を下げた方がいいというのが現在の常識です。かつて目標値は“年齢プラス90”が妥当とされましたが、それには科学的根拠がないことも明らかになっています。事実、数千人規模での臨床データから、血圧が低い高齢者ほど脳の血管の状態も良いことが分かっています」

変わりゆく「高齢者と血圧」の関係について、前出の苅尾氏が補足する。

「上130未満／下80未満を目指して、血圧をゆっくりと下げていくことが重要であるとともに、低血圧の症状が出ないかを見極める必要があります。代表的な症状である目まいや体のだるさは転倒リスクを高めます。低血圧症状がもっとも出やすいのは食後で、高齢者の3人に1人が“食後低血圧”に陥っているとのデータもある。中には食前と比べて、食後に血圧が20ミリHg下がった事例も報告されています」

日中に症状が出た際は、そのタイミングで家庭血圧を測定して、レベル（値）が低ければ、朝に飲む薬の量を減らすなどの対策を考えた方がいいかもしれないという。

さらに新小山市民病院前理事長で、医師の島田和幸氏は「薬に頼らない」降圧法を説く。

「降圧剤の服用量は少ないに越したことはありません。そのためには普段の食生活において塩分摂取量を抑え、体重をコントロールする必要があります。実際、塩分を控え、体重を2〜3キロ落としただけで血圧が下がり、降圧剤を卒業した患者は珍しくありません。降圧剤だけに頼ると、どうしても副作用など新たな問題を抱えるケースが絶えない。一方、生活習慣全般を見直すことで、血圧を無理なく自然に下げることが可能となります」

理想の最大血圧値は？

最適解を求めて模索する現場の医師と、日々アップデートされる情報に翻弄される患者たち。

日本高血圧学会においても、00年に最初のガイドラインを発表して以降、策定は今年で6回目となる。14年時には75歳以上の降圧目標値を現在より20ミリHgも高い「150未満」と定めていた。

目まぐるしく変わる基準値の行方について、

「今回の変更を機に、血圧を正しく管理する意識が広まれば、脳卒中の発症数は今の半分以下になると考えられます。ただ130でもまだ高いとする意見も根強く、“100〜120の間が理想の最大血圧値”とする指摘もあります。個人的には115前後がベストな目標値ではないかと思っていますが、今後の研究結果も踏まえ、将来さらなる改訂が行われる可能性は十分にあります」（前出の苅尾氏）

健康長寿を目指すなら、血圧の「新常識」を理解する必要がある。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載