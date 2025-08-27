帰省し、実家でくつろぐとともにお墓参りをして先祖を供養する。お盆の風物詩だが、果たしていつまで続けられるか……。加齢などを理由に、これまで通りの墓参が困難になっている人も少なくないだろう。では、どんな選択肢があるのか。「墓じまい」のハウツーを紹介。【大塚博幸/行政書士】

＊＊＊

6万8000件から15万1000件――。

厚生労働省の資料によると、寺院や霊園にある従来のお墓を撤去する「墓じまい」を行い、納骨堂などに「改葬」をする件数は、2004年度から22年度の18年間で2倍以上に増えています。

私はこれまで、多くの墓じまい・改葬に関する相談を受け、サポートをしてきました。その私自身の経験でも、寺院や霊園に新たにお墓を建てるという「従来のスタンダード」を選択する人は数十人に1人いるかいないかで、ほとんどの人は納骨堂や樹木葬、散骨などを希望されます。墓じまい・改葬こそが、「現代のスタンダード」になっている印象です。

「墓じまい」では何をすべきなのか

このように多くの人にとって現実的な選択肢となっている墓じまい・改葬ですが、いざ実行に移そうと考えた場合、何をすべきなのか、どんな手順が必要なのかをご存じの人は多くないのではないでしょうか。例えば、「通知」ではなく「相談」が極めて大事である、ということを。

「墓じまい」のさまざまな動機

〈こう解説するのは、行政書士の大塚博幸氏だ。

目下、「墓じまい」が“ブーム”になっているが、10年以上前から延べ数百件におよぶ葬送関連の相談を受けてきた大塚氏は、いわば“墓じまいの専門家”の先駆け的存在である。

先祖に思いをはせるお盆の時期。それは同時に、「将来のお墓のあり方」を見つめる格好の季節でもあるといえよう。本当にいまのお墓のままでよいのか、わが家のお墓はこのままでは無縁墓になってしまうのではないか――。以下は、そんな悩みを抱える人に向けた「墓じまい・改葬」のトリセツである。

『トラブルを未然に防ぐ 行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』の著書がある大塚氏が続ける。〉

墓じまい・改葬を望む人の動機は実にさまざまです。

・お墓が遠方にあり、高齢になったためお参りに足を運ぶのがしんどくなってきた。

・子どもがいなかったり、一人娘が嫁いだりして承継者がいない。

・法要や行事への参加といった檀家としての務めを全うすることが負担になっている。あるいは、自分たちの代は構わないけれど、子どもや孫にその負担を負わせたくない。

・一人っ子同士が結婚し、承継するお墓が二つあって大変なので、一つにまとめたい。

いずれにしても、少子高齢化の影響もあり、墓じまい・改葬がみなさんにとって「身近な問題」となっているのは間違いないでしょう。

もう一方の当事者

では、墓じまい・改葬を行う際、具体的にどう進めていけばよいのでしょうか。一般的に、次の10の手順を踏むことになります。

（1） 家族や親族の同意を得る。

（2） お墓のある寺院や霊園から墓じまいの了解を得る。

（3） 遺骨の有無・数を確認する。

（4） お墓のある場所を管轄する自治体から必要な書類を取り寄せる。

（5） 改葬先を決める。

（6） 石材店を決める。

（7） 改葬許可申請および許可証を取得する。

（8） 改葬元・改葬先などの関係者と日程調整を行う。

（9） 改葬元で閉眼供養を行って遺骨を取り出す。

（10） 改葬先に改葬許可証を提出して納骨を行う。

この手順を間違わないのが大切だということを覚えておいてください。その上で、いくつかのポイントを押さえていきたいと思います。

まずは「（1）」について。

「先祖代々のお墓をしまい、他に移すなんて罰当たりだと身内の反対に遭うのではないか」

墓じまい・改葬を検討している人の中には、こんな心配をする人もいるかもしれません。しかし、私の経験上、墓じまい・改葬を巡って親族間でもめ事が起きるケースはほぼありません。

先ほど説明した通り、承継者問題や檀家としての務めに関する悩みなどを抱えている人は少なくなく、また若い世代ほど宗教的なマインドが薄い傾向にあります。そうした中で、「墓じまい・改葬がイヤで反対するのなら、あなたがいまのお墓を承継し、維持管理費を払ってください。檀家としての務めやお墓参りも欠かさないように」などと言われ、“お墓を守る責任を負わされる”のは避けたいと考える人が多い。そのため、意外かもしれませんが、親族間でもめることは少ないのです。

離檀料を請求してくるお寺は怖い存在？

それはお墓へのこだわりが希薄な若い世代に限った話ではありません。宗教的マインドが薄れていない高齢の人でも、先祖供養を大事にしているからこそ、無理なくお参りでき、お墓が荒れ果てる心配をする必要がない、納骨堂などの永代供養墓を望むケースが多い、というのが私の実感です。

従って、もともと遺産相続を巡ってもめているため遺骨を誰が管理するかも争いになる、といった場合を除けば、「（1）」が大きな問題になることはありません。

問題は「（2）」で、ここで「通知」ではなく「相談」が大事になってきます。

墓じまいの「当事者」は、お墓の承継者側だけではありません。お墓を撤去される寺院や霊園も、もう一方の当事者なのです。

ここでは分かりやすく、お寺を前提に話を進めます。もちろん、遺骨の所有権は承継者側にあるわけですが、他方、お寺がお墓を管理し、守ってきたのもまた事実です。

墓じまい・改葬を特集するテレビのワイドショーなどでは、檀家から離れる「離檀」が事実上セットとなる墓じまいをお寺はとても嫌がり、そのためもめ事になりやすい、という点が強調されがちな印象を受けます。その上、離檀料を請求してくるお寺は怖い存在である、と。

無用なトラブルを生まない

しかし、「墓じまい＝離檀」されるのを、多くのお寺が歓迎しないのは当然だと思うのです。なにも私はお寺の肩を持っているわけではありませんし、なかには檀家側の事情を全くくもうとしないお寺があるのも事実でしょう。とはいえ、繰り返しになりますが、お寺としては納骨の際に開眼供養（魂入れ）し、その後もお墓を管理して、守ってきたという自負を持っているわけですから、一方的に墓じまいすると「通知」されたら気分が良いものでないことは、お寺の立場になって考えてみれば理解できるのではないでしょうか。

こうした現実を踏まえれば、事前にお寺に「相談」することなく、墓じまいすることに決めたと事後に「通知」するのは、無用なあつれきを生むリスクを高めるだけなので避けるべきです。

「承継者がいなくて、このままだと無縁墓になってしまうので、墓じまいをして永代供養墓に移したいと考えているのですが、いかがでしょうか」

「年を取り、遠く離れたこちらのお寺まで足を運ぶのが難しくなってきました。どうするのがよいでしょうか」

例えばこのように、事前にお寺に相談した上で了解を得るべく上手にコミュニケーションを取る。これが、無用なトラブルを生まない現実的な対策であり、同時にそれまでお墓を管理してくれたお寺に対するマナーだと私は考えています。

払わなくても法的には構わないが……

現実的という点で言えば、仮に本心は「檀家としての務めが面倒くさくなったので墓じまいしたい」であったとしても、わざわざそれをお寺にストレートに伝えることで得られるメリットはないと思います。やはり、先のような形で相談を持ちかけてみるのがよいでしょう。

また、墓じまい＝離檀に伴い「離檀料」を求められることがあり、これも墓じまいの“障害”として強調される傾向にありますが、この点についても、拒絶反応を起こすのではなく、冷静に対応することが必要です。

離檀料には法的根拠があるわけではなく、必ずしも払わなければならないというものではありません。一方、やはりお世話になってきたお寺に対するマナーであるとも考えられ、納得できる金額であれば「お礼の気持ち」として払ってもよいのではないかと私は捉えています。なにも泣き寝入りする必要はありませんが、いたずらにお寺ともめるのも得策とは思えません。

弁護士以外に依頼すると違法行為に該当

離檀料の金額に関して相場というものはなく、数十万円程度が最もポピュラーかもしれませんが、中には数百万円、あるいはそれ以上の金額を求められたというケースもなくはありません。あまりに社会常識から逸脱し、法外で承服しかねる金額であれば、国民生活センターや消費生活センター、あるいは弁護士に相談するのがよいでしょう。

最近では、石材店や終活カウンセラーなどが、「離檀交渉も請け負います」などとうたっているケースがあります。「墓じまい＝離檀」のやりとりをお寺と行うのは面倒だと思い込み、そうしたところに飛びつく人もいるのでしょうが、離檀交渉は非弁活動にあたる可能性が高く、弁護士以外の人が報酬を得て行う場合は違法行為に該当すると考えられますので十分に気を付けてください。

なお、これまで私が相談に乗ってきた中で、当事者同士の話し合いがうまくいかず、弁護士を紹介するまでに至ったのはわずか3〜4件です。従って、離檀交渉を過度に恐れる必要はありません。

お参りのしやすさも重要

離檀料を除くと、墓じまいにかかる費用は、お墓の撤去費用が20万〜50万円程度で、その他に閉眼供養（お墓に宿っている故人の魂抜き）のお布施などで3万〜5万円程度が必要となります。改葬に関しては、改葬先での開眼供養のお布施などがやはり3万〜5万円程度かかり、あとは新たな埋葬形式によって費用が生じ、例えば納骨堂であれば30万〜200万円が相場です。

さて、先に（1）〜（10）の手順が大切と記しました。例えば、お寺に事前に「相談」せず「通知」したがためにもめ、「（2）（お墓のある寺院や霊園から墓じまいの了解を得る）」が片付かないうちに、「（5）（改葬先を決める）」を進めてしまったとします。すると、改葬にあたっては、改葬元のお寺がある自治体に改葬許可申請書を届け出なければならないのですが（（7））、そこには改葬元のお寺の記名などが必要であり、墓じまいを了解していないお寺から記名してもらえず、改葬先との契約を済ませていても事が運ばないという事態が起こり得ます。そのため、手順が大切になってくるわけです。

改葬先を決めるにあたってのポイントは、予算はもちろんのこと、利便性、お参りのしやすさも重要です。現在、納骨堂が人気になっている理由の一つに、霊園などのように広い土地を必要としないため街中にある場合が多く、お参りに行きやすい点が挙げられます。

利便性は、なにも距離だけに限りません。お墓がある寺院や霊園に行くことが距離的には問題ないとしても、そこが丘の上にあったり、階段を上らないとたどり着けない場所にあったりすると、高齢者は実際にお参りするのが困難になるケースが少なくありません。ですから立地環境も注意してください。

また、施設も重要です。寺院や霊園内にトイレがあるか、お線香やお花が売られているかといった点もチェックする必要があるでしょう。やはりとりわけ高齢者は、いちいち別の場所の花屋さんに寄って花を用意したりすると、お参りするだけで疲れてしまいますので。

少なくとも10段階の手間が

最後に、墓じまい・改葬のタイミングについて触れたいと思います。

私は、墓じまい・改葬は遺言書の作成に似ていると考えています。いずれも、いますぐにやらないといけないという性質のものではありません。その意味で期限はない。一方、そのまま放置しておけば時の経過が問題を解決してくれる、というものでもありません。

そして、切羽詰まってきた時にはそれどころではなくなる。容態が急変してからでは遺言書を作成している余裕はなく、周りが慌てて作らせるのも不謹慎な感じがして気が引けてしまう。墓じまい・改葬も同じです。これまで見てきたように、墓じまい・改葬には少なくとも10段階の手間がかかります。無縁墓になってしまう事態などを避けるためには、体力が残っている元気なうちに済ませておくべきであり、終活の一つに墓じまい・改葬も含めておくのが現代の流儀といえるかもしれません。

大塚博幸（おおつかひろゆき）

行政書士。1970年生まれ。建設コンサルタントなどを経て、2009年に大塚法務行政書士事務所を開設。早くから墓じまい・改葬を専門分野に掲げ、昨年8月、著書『トラブルを未然に防ぐ 行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』を出版した。シニアライフアドバイザー（中高年齢者総合生活相談員）としても活動している。

