スターバックスから、焼き芋とほうじ茶の “和の香ばしさ”が引き立つ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」が登場！

そして2024年、2023年に発売され人気を博した「チョコレート ムース ラテ」もリバイバルします☆

スターバックス「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ（Iced）」

価格：持帰り 628円(税込)／店内利用 640円(税込)

販売期間：2025年9月3日（水）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

サイズ：Tallサイズのみ

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスが、秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を販売。

煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感が楽しめる一杯です。

秋の訪れを感じつつも、まだまだ残暑厳しいこの季節。

冷たいのど越しの中に秋を感じる、今の気分にぴったりなアイスビバレッジとして提供されます。

さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピング。

一口目に、なめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜けます。

ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをもたらしてくれるビバレッジです。

時折ストローから飛び込んでくるごろっとした食感の焼き芋風味のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれるのも魅力の一つ。

心がほどけるようなやさしい味わいの「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」で、ひと息つく秋のティータイムが楽しめます☆

チョコレート ムース ラテ（Iced/Hot）

サイズ：Tallサイズのみ

価格：持帰り 589円(税込)／店内利用 600円(税込)

2024年、2023年に発売され人気を集めた「チョコレート ムース ラテ」が再登場。

ベースとなるエスプレッソには、キャラメルのような甘さと力強いコク、そして後味にナッツのニュアンスを感じさせる「エスプレッソ ロースト」を使用し、そこにアーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせてあります。

仕上げには、ふんわりとくちどけのよいチョコレート ムースを注ぎ込み、一口目からチョコレート ムースの優しい甘さがふんわりと広がります。

深煎りでしっかりとした味わいのエスプレッソにナッツの香ばしい余韻が重なり合い、チョコレートの風味やコクをより一層感じさせてくれるのもポイント。

バリスタが一杯一杯丁寧に抽出したエスプレッソに、ふわふわムース、ナッツの風味豊かな味わいが織りなす、秋ならではの特別なコーヒー体験が楽しめる一杯です。

※カカオ分0.5%未満

“和の香ばしさ”とふんわりムースの口どけを味わう秋の新感覚ビバレッジ。

スターバックスにて2025年9月3日より販売される「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」と「チョコレート ムース ラテ」の紹介でした☆

