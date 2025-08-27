モデルでタレントの益若つばさ（39）が27日、X（旧ツイッター）を更新。自身が立ち上げたアパレルブランド「EATME（イートミー）」の1号店が閉店するとの報道に言及した。

同ブランドは25日、公式インスタグラムで「このたびEATME原宿店は、8月末日をもって約11年間という長い歴史に幕を下ろすこととなりました」と報告。「近隣にEATMEの店舗が増えたことで、皆さまにより快適にご利用いただける環境が整ったことから、このたび原宿店は役目を終えることとなりました」と説明した。

益若は「Yahoo!ニュースで知りましたが、私はEATMEのディレクターを4年前に退任しています」と説明した上で、「原宿本店1号店、11年間本当にお疲れ様でした。私にとっても思い入れのある大好きなお店。一時代を築いた素晴らしいブランドだと思います。長年支えてくださったファンの皆さんにも感謝です」と思いをつづり、「ニュースは少し誤解されやすい表現もありましたが、EATME自体はこれからも続いていきます。私は退任しましたが、ぜひ今後も温かくブランドを見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

また、「そしてせっかくなので発表！！益若つばさ、今年、新しいブランドを立ち上げます！！」と告知し、「楽しみにしていてください」と呼びかけた。