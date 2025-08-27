ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

突然の雨も、これ一枚でガード！おしゃれに着こなす【ワールドパーティー】万能レインポンチョがAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

スクリーンショット 2025-08-04 002635


KiUからベーシックなレインポンチョが登場。タウンユースにもおすすめ。収納袋はざっくり畳んでも入れやすいスタッフサック仕様。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-04 002715


フード部分はツバ付き・ハイネック仕様、調節可能なドローコード付。袖のボタンでサイズ調整可能ができ、さらに動きやすくなっている。

スクリーンショット 2025-08-04 002726


フードにはドローコード＆ツバ付き・ハイネック仕様で顔まわりをしっかり防御。全開前開きジップで、荷物を背負ったままでも着脱可能。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-04 002736


移動時はバッグのベルトやストラップ等に取り付けて携帯できる。