漫画家でタレントの浜田ブリトニーが27日までにX（旧ツイッター）を更新。自身に関する虚偽情報を否定するとともに、法的措置を検討していることを明かした。

浜田は「ここ最近続いておりましたSNS上での誹謗中傷問題については、一旦落ち着いており、現在は法的手続きを進めている段階です」と報告。「進展がありましたら、改めてSNSにてご報告いたします」とした。

続けて「また、『浜田ブリトニーが詐欺行為、反社会的勢力との関係、宗教団体との関わり、金銭トラブルがある』などの虚偽内容を含むメールやDMが、出版社・プロダクション・関連企業・関係者の皆さまに複数届いていることを確認しております」と言及し、「これらの情報はすべて事実無根です」と否定。「このような虚偽情報の送信は、名誉毀損や信用毀損にあたるため、現在、法的措置を検討しております」とし、「引き続き、情報提供をしていただける方は私までご連絡いただけますと大変助かります」と呼びかけた。

浜田は2月27日にインスタグラムで、ホラー漫画家の御茶漬海苔氏との関係について誹謗中傷を拡散する人物がいるとし、「根拠のない噂を影で吹聴する前に、真実が知りたい方は浅草に来ていただいて 御茶先生ご本人や、ケアマネさんや訪問看護、周りの人物、税理士さんに真実を聞いてみてください」と訴えていた。また、6月26日にはXで自身が経営するカフェを一時休業している理由について「一部、事実とは異なる情報が出回ってしまったことにより、お客様にご心配をおかけしてしまったり、スタッフの安全面を最優先に判断した結果、通常営業が難しい状況となっております」と説明していた。