8月中旬の平日、夏の太陽が沈みかけても変わらぬ蒸し暑さが続く夕方6時過ぎ、東京・杉並区にある商店街の近くでは、ドラマの撮影が行われていた。

【写真】酷暑の撮影で「お疲れさま」の竹内、涼しげな笑顔を浮かべる共演女優

「竹内涼真さんと夏帆さんが撮影をしていました。商店街の近くにある古いマンションの中で撮影をした後、移動するための車に向かって歩いていく姿を見ました。夏帆さんはスタッフと親しげに話しながら笑顔を見せていましたね。その後、近くの飲食店の前でも撮影をしており、竹内さんは集まっていた近所の人たちに笑顔を見せていました」（商店街の店主）

この日、撮影されていたのは、10月からTBS系で毎週火曜に放送されるドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。竹内と夏帆がW主演で、ほかに中条あやみやラランドのサーヤなどが共演者に名を連ねる。

今回が初共演という竹内の印象について夏帆は、

「竹内くんは生命力あふれる方! 人柄もお芝居も人を惹きつけて、前に推し進めていくパワーがあります」

と、ドラマの公式サイトでコメントしている。

ドラマのストーリーはというと、

「恋人ファーストで、好きな人のために凝った料理を作り続けた結果、本来の自分を見失ってしまう女性を夏帆さんが演じます。一方の竹内さんは“料理は女性が作って当然”という古い考えを持つ男性役。物語の最初に、恋人だったふたりが破局。しかし料理をきっかけに、お互いのことを見つめ直していくといった内容です」（出版業界関係者）

トレントコート姿で汗ビッショリ

7月から都内では、各所で同ドラマのロケが目撃されている。

「7月中旬には新宿の都庁近くで、サラリーマン風の竹内さんが夏帆さんと向かい合って撮影していたようです。

7月下旬にも杉並区の商店街でトレンチコートにスーツ姿の竹内さんを見ました。真夏に秋のシーンを撮っていたようで、竹内さんは汗ビッショリになっていました」（前出・商店街店主）

今年の夏は例年に劣らない猛暑で、国内の観測史上最高気温の41・8℃を記録した。そんな酷暑の中でも10月の放送スタートに向けて、竹内と夏帆はドラマの撮影に臨んでいるのだ。

8月16日から放送されている不動産サイトの新バージョンCMに出演した竹内は、ウェブで公開されたインタビューで今年の夏の目標を聞かれると、

「東京都ボディビル大会、予選出場!（笑）」

と答えていた。鍛え上げられた肉体美の写真を自身のSNSに投稿して、たびたび話題になる竹内。この秋、いちばんに仕上がった筋肉と演技を見せてくれるに違いない。