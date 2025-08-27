Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢¥Ï¥ï¥¤µó¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¸ø³«¡¡ºÊ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë´¶Æ°¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡¡ÁêÊý¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Îµó¼°ÉñÂæÎ¢¤äÈäÏª±ã¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡¡Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬ºÊ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤µó¼°¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥Ï¡¼¤Ç¤Ö¤Á¾å¤¬¤ê·ëº§¼°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢µó¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ò²ð¡£ºÊ¡¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤¦¤ï¤¢¡¢åºÎï¡£ µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Ä¹½÷¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡Ö¤³¤Î¸å¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ·ëº§¼°¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡ÈÉã¡É¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µó¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ä¹½÷¤¬¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥¥Ã¥º¥«¡¼¤Ë¾è¤êÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿É×ÉØ¤Î¼Ì¿¿¤ä²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ÈäÏª±ã¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤¬¡Ö·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤ÏÁ´Éô 1¿Í¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶òÃÔ¤òÏ³¤é¤¹¾ìÌÌ¤ä¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÞ¤°¤àÆ£¿¹¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ªÃæÅÄÆØÉ§¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÁêÊý¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¡Ê42¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥È¡¼¥¯»Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§¼°¤ËÆ£¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥Å¥¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·ëº§¼°¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¸¤Ç°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡¢2004Ç¯4·î¤ËÃæÅÄ¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£24Ç¯5·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢4·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡¡Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬ºÊ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤µó¼°¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥Ï¡¼¤Ç¤Ö¤Á¾å¤¬¤ê·ëº§¼°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢µó¼°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ò²ð¡£ºÊ¡¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¤¦¤ï¤¢¡¢åºÎï¡£ µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Ä¹½÷¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡Ö¤³¤Î¸å¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ·ëº§¼°¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡ÈÉã¡É¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ªÃæÅÄÆØÉ§¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÁêÊý¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¡Ê42¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥È¡¼¥¯»Ñ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§¼°¤ËÆ£¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥Å¥¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·ëº§¼°¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¸¤Ç°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡¢2004Ç¯4·î¤ËÃæÅÄ¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£24Ç¯5·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢4·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£