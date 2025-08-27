Razer、ネコミミヘッドセット「Razer Kraken Kitty V3 Pro」と「Razer Kraken Kitty V3 X」を発表。8月27日より予約開始
【Razer Kraken Kitty V3 Pro】 8月27日 予約開始 9月5日 発売予定 価格：28,980円 【Razer Kraken Kitty V3 X】 8月27日 予約開始 9月5日 発売予定 価格：9,980円
□「Razer Kraken Kitty V3 Pro」
Razerは、ネコミミヘッドセット「Kraken Kitty」シリーズの最新モデル「Razer Kraken Kitty V3 Pro」と「Razer Kraken Kitty V3 X」を8月27日より予約受付を開始した。
「Kraken Kitty V3 Pro」は、アイコニックなネコミミデザインと高音質を兼ね備えたフラッグシップモデル。Razer HyperSpeed WirelessやBluetooth、有線USB-Aの3種類の接続方式を搭載し、シーンに合わせて快適に使用可することができる。
さらに、Razer Chroma RGBによるライティングがゲームやストリーミングと連動し、配信やイベントで存在感を発揮。引き出し式マイクや特許取得済みTriForceチタン製40mmドライバー、THX Spatial Audioなどにより、プロフェッショナルな制作環境にも対応している。
「Kraken Kitty V3 X」は、軽量270g設計で日常使いに最適なモデル。カーディオイドマイクや7.1サラウンドサウンドを備え、手軽に高品質な音声体験を楽しめる。3.5mm接続対応により、PCから家庭用ゲーム機、スマートフォンまで幅広いデバイスで使用することができる。
□「Razer Kraken Kitty V3 Pro」
□「Razer Kraken Kitty V3 X」
(C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.