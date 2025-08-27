リーズ戦で肩を負傷したMFウーデゴーアがノルウェー代表選出…次節リバプールとの大一番
ノルウェーサッカー協会(NFF)は26日、9月の北中米W杯予選に臨むノルウェー代表を発表。キャプテンを務めるアーセナルMFマルティン・ウーデゴーアも選出された。
ウーデゴーアは23日に行われたプレミアリーグ第2節リーズ戦の序盤に肩を負傷。しばらくはプレーを続けたものの、前半38分にMFイーサン・ヌワネリとの交代を余儀なくされていた。
現時点で負傷の詳細は明らかにされておらず、31日に行われるプレミア第3節、リバプールとの大一番に出場できるかどうか注目されている。英『スカイスポーツ』は、この状況でノルウェー代表に選出されたこともあり、ウーデゴーアの負傷は深刻なものでは可能性を示唆している。
なお、ノルウェー代表は9月4日にフィンランドと親善試合を行い、9日にW杯予選モルドバ戦を迎える。
ウーデゴーアは23日に行われたプレミアリーグ第2節リーズ戦の序盤に肩を負傷。しばらくはプレーを続けたものの、前半38分にMFイーサン・ヌワネリとの交代を余儀なくされていた。
現時点で負傷の詳細は明らかにされておらず、31日に行われるプレミア第3節、リバプールとの大一番に出場できるかどうか注目されている。英『スカイスポーツ』は、この状況でノルウェー代表に選出されたこともあり、ウーデゴーアの負傷は深刻なものでは可能性を示唆している。
なお、ノルウェー代表は9月4日にフィンランドと親善試合を行い、9日にW杯予選モルドバ戦を迎える。