MF田中碧、内側側副靱帯の負傷で数週間欠場に…リーズ指揮官「代表ウィーク前の復帰はないだろう」
リーズを率いるダニエル・ファルケ監督は、日本代表MF田中碧が代表ウィーク明けまで復帰できないことを明かした。地元紙『ヨークシャー・イブニング・ポスト』が伝えている。
今季、プレミアリーグに昇格したリーズは18日の開幕戦でエバートンをホームに迎え、1-0の勝利を収めた。後半アディショナルタイムまでプレーした田中は各紙でMOMに選出されるなど、攻守に抜群の存在感を示して白星発進に貢献。しかし、23日の第2節アーセナル戦で負傷交代すると、26日のカラバオ杯2回戦シェフィールド・W戦ではベンチ外となり、チームは2部クラブ相手にPK戦の末に敗れた。
シェフィールド・W戦後の会見に臨んだファルケ監督は、田中の状態を説明。「(右膝の)MCL(内側側副靱帯)の負傷で、数週間は欠場するだろう。現時点で復帰時期を正確に話すのは難しいが、代表ウィーク前の復帰はないだろう」と話している。
このため、30日の第3節ニューカッスル戦は欠場。そして、9月にアメリカ遠征に臨む日本代表の活動にも不参加となりそうだ。
