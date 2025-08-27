¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢¡ÈÎø¿Í¡É¤ÈÆ¬¥Ý¥ó¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥Ý¡¼¥º2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¸ø¼°¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ñ¤Í¤§¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡¢26Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¾å»Ê¤Ç¤¢¤êÎø¿Í¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎø¿Í¡É¤ÈÆ¬¥Ý¥ó¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ý¡¼¥º2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë¸Ï¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃË»Ò¡¦½½¾ò¿ý¤òÉ÷´Ö¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¿ý¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼Éô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò¾±»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂç¸ø³«¡×¡Ö°ÊÁ°¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡È¥Ý¡¼¥ºÆ°²è¡É¤Î¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤·¡¢¿ý¤È·Ä»Ê¤¬¡¢2¿Í¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ä»Ê¤¬¿ý¤ÎÆ¬¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò4ËçÅê¹Æ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡ª¡×¡Ö¸ø¼°¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ñ¤Í¤§¡×¡ÖÁ´Éô°ã¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎø¿Í¡É¤ÈÆ¬¥Ý¥ó¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ý¡¼¥º2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë¸Ï¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃË»Ò¡¦½½¾ò¿ý¤òÉ÷´Ö¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¿ý¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼Éô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò¾±»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡ª¡×¡Ö¸ø¼°¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ñ¤Í¤§¡×¡ÖÁ´Éô°ã¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£