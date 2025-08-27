２３日、スティルウェル博物館の外観。 （重慶＝新華社記者／王全超）

【新華社重慶8月27日】中国重慶市渝中区にあるスティルウェル博物館は、第2次世界大戦で中米両国がファシズムの侵略に共同で反撃した歴史に大きく貢献したジョセフ・スティルウェル米陸軍大将を記念して設立された。重慶市政府が1991年にスティルウェルの旧邸を改装し、94年に一般公開した。

スティルウェルは、連合国軍中国戦区参謀長、中国・ビルマ・インド戦域米陸軍司令官などを歴任した。抗日戦争の苦難の中で、中国遠征軍とともにビルマで日本軍の侵略と戦い、中国人民と深い友情を築き、また、当時中国共産党の本拠地だった陝西省延安への米軍視察団派遣を推進し、米国政府と中国共産党が正式に接触し、協力する契機を作った。

スティルウェル博物館を見学する人たち。（２０２３年８月８日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）

博物館は、旧邸と展示館の二つの部分からなり、スティルウェルと中国人民がともに日本のファシズムに立ち向かった輝かしい歴史を総合的に紹介している。

旧邸はスティルウェルが重慶に駐在していた1942年3月から44年10月まで住んでいた公邸で、建築面積は1017平方メートル。室内を復元し、資料や写真を展示している。旧邸の展示機能を補完する展示館の建築面積は約3千平方メートルに上る。

スティルウェル博物館は、抗日戦争の歴史の発掘と中米文化の交流・協力促進に一貫して努めてきた。戦時中の中米友好の歴史の証し、両国が進めた国際協力と両国関係発展の象徴であり、設立以来、国内外の多くの観光客が訪れている。（記者/王全超）

スティルウェル博物館で展示を見るクレア・リー・シェンノート元米陸軍中将の孫娘ネル・キャロウェイさん（右）とフライングタイガース元隊員のモイヤー氏。（２０２３年１１月１日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）

