スタバ新作「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」9月3日から、過去2年の人気商品も復活
【モデルプレス＝2025/08/27】スターバックス コーヒー ジャパンでは、秋の新感覚ビバレッジ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」と、過去2年にわたり好評だった「チョコレート ムース ラテ」を、2025年9月3日（水）より全国のスターバックス（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】スタバ一部店舗限定“ほうじ茶×白桃”ムースティー登場
スターバックスの秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感を楽しめる一杯。
さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピング。一口目に、なめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜ける。
ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをもたらし、時折ストローから飛び込んでくるごろっとした食感の焼き芋風味のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれる。心がほどけるようなやさしい味わいのアイスビバレッジだ。
あわせて昨年、一昨年と好評だった「チョコレート ムース ラテ」が再登場。
ベースとなるエスプレッソには、キャラメルのような甘さと力強いコク、そして後味にナッツのニュアンスを感じさせる「エスプレッソ ロースト」を使用し、バリスタが一杯一杯丁寧に抽出。そこにアーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせた。
仕上げには、ふんわりとくちどけのよいチョコレート ムースを注ぎ込み、一口目からチョコレート ムースの優しい甘さがふんわりと広がる。深煎りでしっかりとした味わいのエスプレッソにナッツの香ばしい余韻が重なり合い、チョコレートの風味やコクをより一層感じさせてくれる秋らしい一杯だ。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞628円 ＜店内利用の場合＞640円
＜持ち帰りの場合＞589円 ＜店内利用の場合＞600円
※カカオ分0.5%未満
販売期間：2025年9月3日（水）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
