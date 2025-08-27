¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤¬¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¡ÖÁÓ¼º´¶¡×¤ä¡ÖÉÔËþ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§sarymsakov¡¿PIXTA¡Ë
±¦ÇÉ¤Èº¸ÇÉ¡¢ÁÐÊý¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÎÆÃÄ§
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ê¹ñ¤Ë¡ÊMake America Great Again¡Ë¡×¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¡×¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î´¶½ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£¤òÆ°¤«¤¹¶¯ÎÏ¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à±¿Æ°¤Îº¬´´¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·´©¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÏÀ¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Î¤«¡§¤¢¤ë´í¸±¤Ê´¶¾ð¤ÎÎò»Ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É=¥Õ¥©¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¼£¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÁªÂò¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯¼£¤ÎÂæÆ¬¤Ï¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤È¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ËÅöÁª¤·¤¿2016Ç¯¤ÎÁªµóÀï¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ê¹ñ¤Ë¡×¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÉÔ³Î¼Â¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÅÌÛ¤ÎÈãÈ½¤È¡¢²áµî¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¶ñÂÎÀ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¡ÊEUÎ¥Ã¦¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿À¯¼£Åª½ÐÍè»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹¤¯Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ³°¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¤ò¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²áµî¤Ø¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡×¤À¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂç±ÑÄë¹ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÙ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¡¢Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EU¼óÀÊ¸ò¾Ä´±¤À¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ë¥¨¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¤ò¡Ö²áµî¤Ø¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¡ÖÁÓ¼º´¶¡×¤ä¡ÖÉÔËþ¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¿¦¤ä°ÂÄê¤·¤¿¼Ò²ñ¹½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤È¤Î¶¯¤¤´¶¾ðÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤òÃÛ¤¯¡£
±¦ÇÉ¤Èº¸ÇÉ¡¢ÁÐÊý¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ê±¦ÇÉ¤ËÆÃÍ¤Î´¶¾ð¤À¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡±¦ÇÉ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢
¥È¥é¥ó¥×¤ä¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¤ÎÎã¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¦ÇÉ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¤«¤Ä¤Æ°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡¢ÇÓÂ¾Åª¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤äÈ¿°ÜÌ±´¶¾ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¢º¸ÇÉ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢
º¸ÇÉ¤â¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ß¥å¡¼¥ó¤ä¥½¥ô¥£¥¨¥ÈÏ¢Ë®¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊNHS¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤äÀ©ÅÙ¤Ï¡¢º¸ÇÉ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÎò»Ë¤ò¡Ö¼Ò²ñÀµµÁ¡×¤ä¡ÖÊ¿Åù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤È¤·¤ÆÍýÁÛ²½¤·¡¢¸½Âå¤Î²ÝÂê¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎNHS¤Ï¡¢±¦ÇÉ¤Èº¸ÇÉ¤ÎÁÐÊý¤«¤é¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï«Æ¯ÅÞ¤ÏNHS¤ÎÁÏÀß¤ò¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤Ï¡Ö¿ÀÀ»ÉÔ²Ä¿¯¡×¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÎNHS¤ò¾Î»¿¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸½ºß¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤Îºâ¸»ÉÔÂ¤ä´±Î½¼çµÁ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿²áµî¤ÎNHS¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ïº¸±¦¤ÎÀ¯¼£Åª¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ÎÎ¾¶Ë¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤ò²û¤«¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯¼£Åª¿®Ç°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤äÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÎÎ®¹Ô¤ò¡¢¹ñ²È¤ä¼Ò²ñ¤Î¡Ö¿êÂà¤ÎÃû¸õ¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¼«¿®¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ÏÌ¤Íè»Ö¸þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¸«Êý¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤¤¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡¢¸½ÂåÀ¸³è¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿É´Ç¯¤âÁ°¤«¤é·Á¤òÊÑ¤¨¤Ä¤ÄÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢19À¤µª°Ê¹ß¡¢»º¶È²½¤ä¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¡¢°ÜÌ±¡¢À¤³¦ÀïÁè¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤Î·ãÊÑ´ü¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ò¡ÖÉÂµ¤¡×¤ä¡ÖÃÎÅª·çÇ¡¡×¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ·ÚÊÎ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡Ö·ÙÊóÁõÃÖ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤¹¤Ù¤¤À¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤¬¸ø¶¦¤äÀ¯¼£¤ÎµÄÏÀ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¿¤¬°¦ÀË¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤¬¤½¤ì¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÄäÂÚ¤äÂà¹Ô¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñÍýÏÀ²È¤Î¥¹¥ô¥§¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥Ü¥¤¥à¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ò¡ÖÉü¶½Åª¡Êrestorative¡Ë¡×¤È¡ÖÈ¿¾ÊÅª¡Êreflective¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£
Á°¼Ô¤Ï²áµî¤ò´°Á´¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÅÅª¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ï²áµî¤òÈãÈ½Åª¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢Ì¤Íè¤ÎÊÑ³×¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°Åª¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ï¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯¼£²È¤¬Í¸¢¼Ô¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢»ÔÌ±¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤òÃ±¤Ê¤ë´¶¾ð¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£Åª¡¦Ê¸²½ÅªÊ¸Ì®¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ò¡ÖÉÂµ¤¡×¤À¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢¤½¤ì¤òÊú¤¯¿Í¡¹¤ò·ÚÊÎ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬¼¨¤¹¡Ö¸½ºß¤Î·çÇ¡¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤ÎÀ¯¼£¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É=¥Õ¥©¡¼¥¹¥¿¡¼ ¡§ Îò»Ë³Ø¼Ô¡Ë