「今日好き」米澤りあ、大胆へそ出しファッション披露「理想のスタイル」「小顔際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが8月26日、自身のInstagramを更新。海辺での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女、胸元まで裾上げた大胆へそ出しファッション
米澤は「校長と海で語った」と海での一コマを公開。「ちなみに入ってはいないから水着きただけ」と下に水着を着用した白いトップスの裾を胸元まで上げた大胆なへそ出しスタイルで、デニムのショートパンツからは美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「理想のスタイル」「小顔際立つ」「脚長すぎ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
