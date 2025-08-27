JO1木全翔也、ラブブの服を手編み「上手でびっくり」「斬新すぎる」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/08/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の木全翔也が26日、グループ公式X（旧Twitter）を更新。手編みの作品を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】JO1木全翔也「斬新すぎる」手編み作品にファン騒然
木全は「編み物レッスン行ってきた 隙間時間にふんどし作ったよん」と編み物レッスンに参加したことを報告。写真では、手のひらサイズの中国発の話題のキャラクター「ラブブ（LABUBU）」に、マスタードイエローの毛糸で編んだ服を着せている様子が収められている。また、木全自身がラブブのぬいぐるみと一緒に写るショットも公開しており、丁寧に編まれた作品の完成度の高さがうかがえる。
この投稿に、ファンからは「上手でびっくり」「ふんどし作るの斬新すぎる」「器用ですね」「画面に写る全てが可愛い」「天才」「レッスン凄い！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
