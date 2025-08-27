島田高志郎 撮影／衣笠名津美

（松原孝臣：ライター）

フィギュアスケート・男子シングルの島田高志郎選手が、今年の5月にアイスダンスへの挑戦を発表。男女1組で行うアイスダンスは、ジャンプはないものの、複雑なステップワークやリフト、調和が求められ、靴やエッジを含め、同じ競技といえどシングルとは多くの違いがあります。

後編ではパートナー櫛田育良選手と最初に組んだ時の感覚と目標、さらに島田選手自身について、自分の思う個性を伺いました。

アイスダンスへの興味は幼少期から

「今シーズンから櫛田育良さんとアイスダンスカップルを結成することになりました。世界で戦えるカップルを目指し、私達にしか出来ない表現、世界観を求めて頑張ります」

5月9日、シングルで活躍を続けてきた島田高志郎はアイスダンスへの挑戦を表明、大きな反響を呼んだ。

アイスダンスへの誘いは以前からあったと言う。

「シニアに上がる頃には『やってみたらいいと思う』『興味ない？ どう？』みたいにおすすめされることはありました」

シニアに上がったのは2019−2020シーズンだから、かなり前からのことになる。

島田自身、幼少期の頃からアイスダンスには関心があったと振り返る。

「でもシングルもずっと続けてきた大好きな競技ですし、スケーティングが上手かと言われたら自分ではそんなこともないという思いがありました。よりターンをクリアにしないといけないですし、フリーレッグも伸ばさないといけないし、自分の中ではむしろ苦手とする分野だな、と思っていました」

誘いを受け入れることはなかった。ただ、いつしか、かすかな変化も生じていた。

「やってみないと始まらないというのもたしかなので、ちょっとずつ意識するようにはなってきました」

転機を迎えるきっかけとなったのは、昨年4月に行われたアイスショー「Bloom On Ice」だった。濱田美栄氏をゼネラルマネージャーに迎え、フィギュアスケーター育成を目的としてスタートした木下アカデミーの創設を記念し、2021年から毎年開催されていたショーだ。2024年、島田と櫛田も出演していた。

「育良ちゃんと同じ練習枠になったとき『ちょっと組んで滑ってみなよ』と濱田先生から言っていただいて、滑ってみました。それこそ濱田先生に『アイスダンス、絶対やってみたらいいと思う』と以前からすすめられていました」

櫛田については、もともと強い印象があったと言う。

「育良ちゃんは、ほんとうに自分の好きなスケートをする選手の一人で憧れのスケーターです。例えば全日本ジュニア選手権とかの演技でも素晴らしいものがあって、その演技を何回も見返しましたが、やっぱり他の人と違う特別な世界観というか、彼女にしかできないスケートというものがすでにこの若さにしてあるのか、と、衝撃を受けた記憶があります」

その櫛田と最初に組んだときの感覚は--。

「アイスダンスの経験がなくて、いい悪いも分からない中、『いいんじゃないか』という手ごたえは最初からちょっとありました」

再び組んで滑ってみたのは昨夏のこと。

「一緒に滑らせていただく機会をたくさんいただきました」

それ以降、島田と櫛田はシングルで大会に出場、それぞれにシーズンの活動を続けた。

その中で島田は考えていた。

出るだけじゃだめだ

2025年8月、練習を公開したアイスダンスの櫛田育良（手前）、島田高志郎組 写真／共同通信社

「シーズンが終わった後にアイスダンスに転向する覚悟があるのか、これから長く競技を続けていく覚悟があるのか。ただ、やるなら育良ちゃんとだな、というのはありました」

昨年12月の全日本選手権が終わり、ひと区切りがついた今年1月、2人は話し合った。

「話自体は10分くらいでした」

短く終わったのは「その前から、2人とも『やる』というのは心の中に決めつつの話し合いだったので」。

話す中で、気持ちは固まった。

「育良ちゃんから最初に『オリンピックに行きたい』という言葉を聞いたときに、やるなら目指すべきはそこだし、出るだけじゃだめだ、というところまで自分の中では思っていたので、育良ちゃんからの言葉を聞いて覚悟がぐんと強まったと思います」

そしてアイスダンスに取り組んできた。

「アイスダンスの試合って、すごく出来上がった状態でみせられているんだなってあらためて感じます。そこに至るまでにどれだけの試行錯誤と反復練習があるのか。もちろんシングルでも大事なものではあると思うんですけど、アイスダンスはちょっと別格と言いますか、終わりがないということ、果てしなく遠い道のりだなってあらためて感じているところです」

そう語る表情は、笑顔だった。楽しそうでもあった。

怪我と向き合い続け、それでもスケートとまっすぐ向き合い、取り組んだシングル時代。アイスダンスに転向して格闘する現在。その根底にあるものの手がかりは、怪我でもどかしい思いを抱えていた時期を振り返る中で発した言葉にある。

「スケートが好きだという思いは揺らがなかったです」

今、島田は言う。

「自分でも分からないぐらい、スケートの魅力に取り憑かれているなと思います。競技性の中に一人一人の個性が見える瞬間があるのがスケートの良さで、どのスポーツでも表現できないなって思う感情だったり、もちろん表現するという面においてはバレエやダンスなどいろいろな方法がある中で、スケートは特別だなって思う何かが自分の中にはずっとあります」。

素直で純粋なスケート愛

自身の個性は？ その問いかけへの答えも通底していた。

「誰よりもスケート愛を伝えるのが上手なところとか、ステファンともよく話したりしたんですけど微妙な感情の揺れというか繊細な感情の動きというものを、動きだけじゃなくてできる、したいと思っているので、そこは自分の1つの個性じゃないかなと思います」

そしてこう話す。

「それこそ素直なスケート愛というか、純粋なスケート愛というものが自分の生きざまだと言うことができるかなとは思います。その人の人間性などもスケートに出てくると思うので、今後もそこを自分の生きざまとしてみていただきたいなと思います」

変わらぬスケートへの思いとともに、一からスタートを切ったアイスダンス。その道のりの糧として、アイスダンスの指導を受ける元五輪日本代表キャシー・リードの言葉が胸に刻まれている。

「目指すスケーター像として、ギヨーム・シゼロン、ガブリエラ・パパダキスさんたちを挙げていただきました。すごく期待していただけているなと感じています。『彼らの雰囲気をあなたたちはまとえるはず』と言っていただいたので、自信を持って取り組んでいこうと思える1つになっています」

間近には2人のお披露目となるアイスショー「フレンズオンアイス」が。9月には最初の大会が控える折、これからへの思いをこめてこう語る。

「まずはシングルスケーターとしての自分を長く応援して続けてくださり、ほんとうに感謝の思いしかないというのを第一に伝えたいです。今後の道のり、自分が行く道のりは1人ではなく2人になっていくんですけど、スケートの可能性を広げる作業というのは大好きなことなので、自分たちのみならずスケートの可能性が広がっていく感覚を私たちの世界観でみせていけたらなと思っています」

今年に入り、体重を増やしているという。ただ増やすだけではなく、しっかり鍛えながらであることはタンクトップ姿の上半身が物語っていた。

「ありがとうございます。ちょっとずつですけれど」

と笑みを浮かべる。

遠い道のりでも、スケートへの変わらぬ愛を力として新たな世界で少しずつ前へ進んでいく。笑顔の言葉は、その覚悟と信念の表れのようだった。

筆者：松原 孝臣