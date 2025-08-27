ディフューザーやキャンドルも！日本明星花露水「明星花露水／ミンシン・ファールースェ」・「MSLS」フルラインナップ

日本明星花露水は、横浜中華街に5店舗展開する開運ショップ「龍」関帝廟通り本店にて「明星花露水／ミンシン・ファールースェ」・「MSLS」のフルラインナップの展開を8月より開始。

日本明星花露水「明星花露水／ミンシン・ファールースェ」・「MSLS」フルラインナップ

日本明星花露水は、横浜中華街に5店舗展開する開運ショップ「龍」関帝廟通り本店にて「明星花露水／ミンシン・ファールースェ」・「MSLS」のフルラインナップの展開を8月より開始しました。

「明星花露水」のルームフレグランスは、ジャスミン＆ローズを主役にサンダルウッドがほのかに香る、台湾で長く親しまれてきた香りです。

台湾で仕入れた多彩な風水アイテムやパワーストーン各種を取り扱う開運ショップ「龍」本店では、「明星花露水」で定番商品のフレグランススプレー［60ml］や瓢箪ボトル各種、オリジナルグッズを取り扱うほか、明星花露水の香りをベースにフランスの天然香料専門メーカー「Rovertet」との共同開発で生まれた、上質で洗練された香りを提供するハイエンドライン「MSLS」もラインナップ。

ディフューザーやキャンドルなどフルラインナップで展開しています。

■明星花露水／MSLS 参考展開アイテム

【明星花露水 ホームフレグランス 携帯用ハンディボトル】

［60ml］

2,200円(税込)

明星花露水 ホームフレグランス 携帯用ハンディボトル［60ml］

【明星花露水 瓢箪ボトル】

［10ml］

6種

2,200円(税込)

明星花露水 瓢箪ボトル［10ml］

【MSLS ルームフレグランススプレー】

［250ml］

2種

4,180円(税込)

MSLS ルームフレグランススプレー［250ml］

【MSLS ディフューザー+スティックセット】

［70g］

3種

4,840円(税込)

MSLS ディフューザー＋スティックセット

■About 明星花露水／ミンシン・ファールースェ

1907年、『中華薬典』を参考にし、ローズやジャスミンなど多くのフローラルオイルと食品用アルコールを配合した皮膚薬として、当時の上海「中西薬局」会長の周邦俊(チョウ・バンチュイン)医師により開発されたのが始まりです。

その後、上海のクラシックな濃い緑色のガラス瓶、西洋化されたピンクのバレエ衣装を纏った少女をイメージキャラクターに据えた明星花露水は、モダンファッションの象徴となりました。

1945年より製造工場が台湾に移った現在も、何世代にも渡り深く愛され続けているのが明星花露水なのです。

明星花露水

■About 龍

「龍」は中華街に5店舗展開する開運ショップ。

置物などの風水アイテムやパワーストーンを使用したアクセサリー類、台湾食品、台湾雑貨など、台湾のカルチャーを味わえる多彩な商品を取り扱っています。

2025年7月には新社屋「関帝廟通り本店」がオープンし、「中華街大通り本店」、「市場通り朱雀店」、「南門通り店」、「紅龍店」に続き5店舗目。

黄色の看板に「龍」の文字が目印。

