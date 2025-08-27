オリエンタルラジオ中田敦彦（42）の妻でタレントの福田萌（40）が27日までにインスタグラムを更新。夫の相方である藤森慎吾（42）とその妻の夫婦喧嘩に言及した。

福田は「先日、ハワイで行われた藤森さんの結婚式に家族で出席してきました」と報告し、藤森一家と一緒に撮した写真を公開。「発光してる！？と思うほどにとても美しく、さらに気取らない性格の奥様を一気に大好きになってしまった！そして娘さん とろけそうなほど可愛いのに、リングガールという大役を堂々と務めあげており、すでに大物の予感がしました お二人に初めてお会いできて光栄でした」と藤森の妻子についてつづった。

続けて「そして今日の女性週刊誌の藤森さんと奥様の記事はご存知ですか？我が家でも夫婦で話題になり、さらに藤森さんの投稿を見て思わず笑ってしまいました まさか夫婦喧嘩の最中だったとは！！！」と、藤森夫妻のケンカに言及。「そしてそれを見た夫は、すかさず誰に呼び出されたか、どのお店かを特定して、名探偵ぶり？を発揮してました笑」と中田の様子も明かした。

藤森は自身に対して妻が激怒している最中の写真が一部週刊誌に掲載されたことを受け、その原因について自身のインスタグラムで「デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！と全く空気を読まない私の旦那としてクズな発言に対してブチギレてる妻でございます」と明かしていたが、福田は「写真から推測するに、お子さん預けるのとか手配して、せっかくの夫婦デート時間、そんな時に先輩に呼び出されそこに向かおうとしたら、私だって外でブチギレると思います！」と藤森の妻に共感。「いつか藤森さんの奥様とそのことについて朝まで語りたい！！！今度『オリラジ被害者の会』を開催せねば！！」と意欲を示した。

藤森は昨年5月、元タレントでスポーツインストラクターの一般女性と結婚したことを発表した。同4月に婚姻届を提出したという。同11月には第1子女児が誕生している。