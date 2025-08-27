連日お伝えしている神戸市のマンションで女性が刺され殺害された事件についてです。逮捕された男は、事件当日に女性を尾行していたとみられることがわかっていますが、新たに入手した防犯カメラの映像には、事件の前日にも男が女性の職場付近で徘徊する姿が捉えられていました。座り込む男、一体何をしていたのでしょうか？

【写真を見る】事件前日にも徘徊か 女性の勤務先近くで座り込む谷本容疑者

前日にも女性の職場付近を徘徊か 約4分間座り込む姿

20日、神戸市のマンションで、住人の女性（24）がナイフで胸などを数回刺され、殺害された事件。

26日、献花に訪れていたのは事件後に女性が搬送された病院の看護師です。

女性が搬送された病院の看護師

「彼女が運ばれてくるっていう一報を受けて、運ばれてきて顔面蒼白で、すごく残酷な状況でした。言葉にならないですが、犯人が私生活で何があったか知らないが、何の罪もない子にあたらないでほしい。うまく言えないけど」

殺人の疑いで逮捕されたのは谷本将志容疑者（35）。その後の捜査関係者への取材で、谷本容疑者は事件の前日から女性の勤務先の周辺を徘徊していたとみられることがわかりました。

新たに入手したのは、事件前日（19日）の被害者の勤務先近くに設置された防犯カメラの映像です。

画面右上に映っているのが、勤務先のビル。午後6時ごろ、Tシャツ、半ズボン姿で歩いてきたのが谷本容疑者とみられます。電話をしているのでしょうか、スマートフォンを耳に当てています。

その後、建物の前で立ち止まり、被害者の女性の会社がある方向をじっと見つめているようにみえます。そして、そのまま電話を続けながら、しゃがみ込んだ男。このときも、同じ方向を眺め続けていました。そのまま、約4分間居座り続け、来た道を戻る際にもビルの方向を確認する様子がみられます。

そして、事件当日となる翌日（20日）。再び、谷本容疑者とみられる男が女性の勤務先の近くに姿を現します。服装は、半ズボンから長ズボンに、ショルダーバッグからリュックに変わっています。

男は、車が行き交う道路を走って横切り、ビルの入り口を確認。画面右方向に歩いて行きます。この直後、3人組の女性がビルから出てきました。一人が被害者の女性とみられます。そして、横断歩道で一人になった女性の背後から谷本容疑者とみられる男が姿を現し、あとをつけ始める様子が捉えられていました。

その後…

記者

「事件の50分ほど前、勤務先を出た女性はこの通りを通って神戸中央郵便局を訪れました」

郵便局を出た後、電車を乗り継いで、スーパーを経由し、自宅マンションへ向かったとみられる女性。この間、谷本容疑者は50分近くにわたり尾行を続け、女性がマンションに入る際、オートロックの扉が閉まる前に侵入し、エレベーターの中で襲ったとみられます。

「再犯が強く危惧」“思考のゆがみ”を指摘 3年前にも事件

谷本容疑者は、3年前まで神戸市の建設会社に勤めていました。その頃を知る飲食店の店主は…

谷本容疑者を知る飲食店店主

「寮みたいなところに住んでいたから、こっちに食べに来てくれたりしてました。普通の若い子です。ほんまにそうなんかって信じられん」

谷本容疑者は、被害者の女性について「全く知らない人です」と供述しているといいます。

一方で、谷本容疑者は3年前にも面識のない女性を襲い、傷害やストーカー規制法違反などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていました。

このときも、オートロックのマンションで女性の後に続いて侵入したということです。さらに、この事件の裁判の判決では谷本容疑者の“思考のゆがみ”が指摘されていました。

3年前の事件の判決

「住居侵入・傷害事件の翌日に謝って許してもらいたいと考えて、被害者方へ赴こうとした経緯からしても、思考の歪みは顕著である。再犯が強く危惧されると言わざるを得ない」

再犯が強く危惧されながらも、再び起きてしまった事件。警察は、事件の経緯や動機を調べています。