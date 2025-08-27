通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.67 7.17 6.93 6.16
1MO 9.18 7.74 7.91 7.08
3MO 9.30 7.43 8.20 7.33
6MO 9.36 7.31 8.51 7.50
9MO 9.46 7.34 8.79 7.73
1YR 9.54 7.39 8.97 7.91
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.07 7.46 6.90
1MO 8.35 8.28 7.74
3MO 8.79 8.56 7.64
6MO 9.17 8.80 7.76
9MO 9.48 9.06 7.90
1YR 9.70 9.28 8.05
東京時間10:40現在 参考値
ドル円１週間物は低水準推移続く、様子見ムードの流れ受けて。
1WK 7.67 7.17 6.93 6.16
1MO 9.18 7.74 7.91 7.08
3MO 9.30 7.43 8.20 7.33
6MO 9.36 7.31 8.51 7.50
9MO 9.46 7.34 8.79 7.73
1YR 9.54 7.39 8.97 7.91
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.07 7.46 6.90
1MO 8.35 8.28 7.74
3MO 8.79 8.56 7.64
6MO 9.17 8.80 7.76
9MO 9.48 9.06 7.90
1YR 9.70 9.28 8.05
東京時間10:40現在 参考値
ドル円１週間物は低水準推移続く、様子見ムードの流れ受けて。