「劇映画 孤独のグルメ」9月10日からPrime Videoで見放題配信。セルスルーは8月27日から
「劇映画 孤独のグルメ」配信ページ
「劇映画 孤独のグルメ」のデジタル・セルスルー配信が、8月27日にAmazon Prime Videoでスタートした。価格は2,750円。さらに、9月10日からは見放題配信される。Prime Video独占配信で、Prime Videoでは過去のドラマシリーズも配信されている。
「劇映画 孤独のグルメ」は、松重豊主演の人気ドラマシリーズ「孤独のグルメ」初の映画作品。フランス・パリを訪れた井之頭五郎は、究極のスープのレシピ探しを依頼されるのだが……。
大ヒット『劇映画 #孤独のグルメ』⁰Prime Videoにて独占配信決定！⁰⁰見逃していた方も、もう一度観たい方も- 孤独のグルメ【テレビ東京】 (@tx_kodokugurume) August 27, 2025
8/27(水)~ 購入配信スタート
9/10(水)~ 見放題配信スタート⁰⁰🎬視聴はこちらからhttps://t.co/71wrULjtRU
📺 過去ドラマシリーズもPrime Videoで配信中！ pic.twitter.com/YoulTCvWfO