「劇映画 孤独のグルメ」配信ページ

(C)2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

「劇映画 孤独のグルメ」のデジタル・セルスルー配信が、8月27日にAmazon Prime Videoでスタートした。価格は2,750円。さらに、9月10日からは見放題配信される。Prime Video独占配信で、Prime Videoでは過去のドラマシリーズも配信されている。

「劇映画 孤独のグルメ」は、松重豊主演の人気ドラマシリーズ「孤独のグルメ」初の映画作品。フランス・パリを訪れた井之頭五郎は、究極のスープのレシピ探しを依頼されるのだが……。