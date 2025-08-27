カラバオカップ2回戦でスーパーゴール

日本の新鋭が英国でスーパーゴールを決めた。海外サッカー、英2部サウサンプトンに所属するMF松木玖生（くりゅう）が現地時間26日、カラバオカップ2回戦のノリッジ戦で加入後初ゴール。敵地ファンを固まらせた弾丸ミドルに日本人ファンも「えぐ過ぎた」「早く代表呼べ」と賞賛を送っている。

強烈なシュートがネットを揺らした。2-0とリードした後半18分から途中出場した松木は同36分、右サイドでパスを受けると、ペナルティエリア外から思い切り左足を振りぬいた。強烈な弾丸ミドルシュートは、相手GKの手を弾き飛ばし、そのままゴール右上隅へと突き刺さった。

松木がダメ押しの3点目をチームにもたらすと、敵地のファンは思わず頭を抱えて沈黙。試合はそのまま3-0で勝利し、3回戦進出を決めた。このゴール動画をクラブ公式インスタグラムが投稿すると、SNS上の日本人ファンも多数反応している。

「思い切りの良さが出てて最高のアピールになったね」

「松木玖生のドッカンミドル、エグいな……」

「松木玖生は早く代表呼べ」

「松木玖生のミドルえぐ過ぎた。なんか期待してしまう選手」

「入る入らないは別としてあのシチュエーションで迷いなくミドルシュートを選択できる日本人選手がどれだけいるのか」

「松木選手らしい左足一閃のナイスゴールでした」

「松木玖生すげえミドル決めてるやん」

22歳の松木は昨季J1FC東京からサウサンプトンに加入したものの、トルコ1部ギョズテペSKに期限付き移籍していた。今季からサウサンプトンに復帰し、英国で初めてのシーズンを送っている。



