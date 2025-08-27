豊臣秀吉像

（本郷和人：東京大学史料編纂所教授）

「托卵」とは自分の卵を他の鳥の巣に産みつけて育てさせる鳥に見られる習性である。人間社会においても自分の子と信じて育てていたのに、他の男性の子であったこと、つまり生物学的父と社会的父が異なることを「托卵」と呼ぶ。「托卵」によって歴史を動かした「家」の継続と繁栄の秘密に、歴史学者・本郷和人氏が迫った。

※この記事は、『秀吉は秀頼が自分の子でないと知っていたのか〜「家」と托卵でひもとく日本史〜』（本郷和人著、徳間書店）から一部抜粋しました。

名門の血筋を重んじた豊臣秀吉

武家社会では、家は単なる血縁ではなく、地位や財産、名誉を含めた総合的な「権利の集合体」として機能していました。家を存続させるためには、時に養子を迎えたり、婚姻関係を利用したりして、柔軟に血統を維持することが求められたのです。

特に戦国時代から江戸時代にかけて、その戦略はますます洗練されていきます。武家の養子制度などは、その典型例の一つです。本来なら血のつながりのある男子が家督を継ぐのが理想でしたが、そうはいかない場合も多い。だからこそ、有力な家柄と縁を結ぶための養子縁組が盛んに行われました。

武家社会では「家」が絶えないようにするため、「名跡を継ぐ」という手法が取られました。血縁が断絶したとしても、家名を継ぐ者がいれば、その家の伝統や権威は維持されるわけです。血のつながりが切れたとしても、家名を守るために、時には無理やりにでも跡継ぎをつくることもあった。

つまり、日本の家制度は、純粋な血統主義ではなく、家という枠組みを維持することに重きが置かれていたのです。現代の視点から見ると、「家のためにそこまでする必要あるの？」と思うかもしれませんが、当時の人々にとっては、当たり前のこととして受け入れられていました。

名門の血筋を引くことが権威の源となり、その家を繁栄させる。その考え方は、時代を超えて受け継がれていきます。その最たる例が、豊臣秀吉と豊臣秀頼でしょう。

秀吉が、非常に多くの女性と関係を持っていたことは、よく知られた事実です。しかし、不思議なことに、彼はどの女性との間にも子をなすことはありませんでした。それなのに、淀殿だけは二度も男児を出産している。これはいったいどういうことなのか？

この不可解な出来事について、歴史研究者がどれだけ考えても答えは出ません。そこで、私は産婦人科の先生方に、

「数多くの女性たちと関係を持ったのに一人も子どもを持てなかった秀吉が、たった一人の特定の女性との間でだけ二人の子どもをつくった。そんなことはあり得るのでしょうか」

と、この問題について聞いてみたのです。すると、皆さん揃って、

「それは、秀吉に子種がなかったと考えるのが自然ですね。普通に考えれば、秀頼は秀吉の子ではないでしょう」

とおっしゃいました。

現代でも、不妊の男性は決して珍しくありません。秀吉も、おそらくそうだったのではないか。そう先生方は指摘したのです。

でも、仮に秀吉と淀殿の相性がすばらしく、淀殿との間にだけ子どもができた可能性はあるのか？ これについても先生方に尋ねてみました。すると、

「子どもが二人、でしょう。それは天文学的な確率でしかありえません」とのこと。つまり、どう考えても、秀頼は秀吉の実子ではない可能性が高いわけです。

では、淀殿はいったい誰との間に子をなしたのか。それを詮索するのは無粋ですし、正直なところ、現時点で真相を究明する方法はありません。

ただ、重要なのは、当時の武家社会では「名門の血筋を受け継ぐこと」が何よりも重んじられていたことです。その点でいえば、「淀殿が生んだ子である」という事実は、非常に大切なことでした。

淀殿は、近江の戦国大名である浅井（あざい）長政と織田信長の妹・市の方との間に生まれた女性です。織田家の血筋のお姫様が生んだ子どもなのですから、仮に秀頼が秀吉の実子ではなかったとしても、跡継ぎとして考えれば、それほど問題にはならなかった。こう考えると、当時の家制度がいかに柔軟であったかが見えてくるのではないでしょうか。

秀頼を戦場に出すと「実の父」がバレる

さて、ここから先は笑い話として読んでいただきたいのですが、「秀頼は秀吉の子どもではない説」に対して、一つの根拠を与えるエピソードがあります。

それは、淀殿は秀頼が戦場に立つことを極端に嫌がったというもの。関ヶ原の戦いのときは秀頼がまだ幼かったため仕方ないとしても、大坂の陣のときですら「ここで負ければ豊臣家は滅ぶ」とわかっていながら、淀殿は秀頼を戦の最前線には出しませんでした。

真田信繁（幸村）などが「秀頼様が出馬されれば士気が大いに上がります」と必死に進言しても、淀殿は最後まで首を縦に振らなかったといいます。そして、結局、秀頼はなんの活動もしないまま、大坂城本丸の北側の一角・山里丸で切腹して果てることになります。

では、なぜここまで淀殿は秀頼を表に出すのを嫌がったのか。私はこう考えます。「秀頼が、実の父親にあまりにもそっくりだったのではないか」と。つまり、誰もが顔を見た瞬間に、

「あれ？ これはもしや、秀吉様ではなく、あの方の子では……」

と察してしまうほど、実の父に似ていたのではないかというわけです。

大野治長（はるなが）や石田三成など、実父として考えられる人はたくさんいます。ともかく、秀頼が公の場に出ることで「秀頼様はあの人物の子かもしれない」と勘繰（かんぐ）られることを、淀殿は恐れていたのではないか。これは、半分は冗談ですが、半分は私が本気で考えている説です。

もちろん、この仮説には矛盾もあります。その一つが二条城での徳川家康との会見に秀頼が出席しているという事実です。勘の良い家康に顔を見られれば、「あぁ、秀頼様はあの人の子ではないか」とすぐにバレてしまったことでしょう。

もっとも、本当に誰にも姿を見せたくなかったのなら、この場でも身代わりを立てた可能性もあるのではないか……と、あれこれ想像は尽きません。

秀頼が自分の子でないと知っていたのか

秀吉自身は秀頼が自分の子でないことを知っていた可能性が高いように思います。秀吉ほどの知略の持ち主であれば、托卵されていた事実に気づいていなかったとは考えにくい。もっとも、托卵に気づいていたからといってそれを問題にすることもなかったでしょう。

私が思うに、秀吉という人物は、あまり細かいことは気にせず、「俺の愛した女が生んだ子なのだから、俺の子として育てる」と主張するくらいの度量を持っていたのではないかと思います。

秀吉にとっては、血筋よりも「豊臣家が続くこと」こそが重要だったはずです。仮に秀頼の風貌が別の身近な男性に似ていたとしても、天下人である秀吉が「この子は俺の子だ」と言えば、それが真実になる時代でした。秀吉自身が自分の子として認めた瞬間に、その子は豊臣家の後継者となれたのです。

こうして考えてみると、秀頼の誕生こそ、武士社会における「究極の托卵」の事例です。

なお、戦国時代が終わり、平和な江戸時代が訪れても、「血」よりも「家」を重んじる姿勢は見られます。

ただし、徳川将軍家には変化が生じました。そう、将軍と女性のみの空間、大奥の誕生です。幕府は国の学問として儒学を重んじましたので、その影響があったものと思われます。

とはいえ、大名に目を転じると、血縁はまったくない養子が迎えられている例はたくさんあるわけで、やはり「血」より「家」なのです。そして、「家」を重んじる厳格な風潮は、江戸時代頃から社会全体に浸透していった儒学が説く厳格な家父長制と合体し、明治以降の男性優位な社会をかたちづくる一因となっていきました。

（本郷和人著、徳間書店）

筆者：本郷 和人