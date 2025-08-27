暴動クラブのメジャー・デビュー・アルバム『暴動遊戯』が、10月8日にリリースとなる。

1年2か月ぶりとなるニューアルバムだが、これにてめでたくメジャーデビューとなる作品の登場だ。プロデューサーに告井孝通を迎え、サーカスのようなロックンロールショーを体感できるアルバムとなっている。ポップでダイナミックでカラフルなスケールの大きいロックンロールアルバムだ。

11月9日からは＜暴動クラブLIVE TOUR 2025暴動遊戯＞が大阪・名古屋・福岡・東京で開催となる。

撮影：有賀 幹夫

暴動クラブ 『暴動遊戯』

2025年10月8日発売

FLCF-4543 3,300円(税込)

1.ドライヴ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

2.FEEL SO GOOD?

3.抱きしめたい

4.くだらない時代に唾を吐け

5.ダリア

6.ラヴ・ジェネレーター

7.生活

8.ひまつぶし

9.ギミー・ショック

10.LIFE FUCK

11.FIRE

12.ハニー

＜暴動クラブ LIVE TOUR2025 暴動遊戯＞

2025年11月9日 (日) 大阪/ LIVE HOUSE BRONZE

OPEN 16:30 / START 17:00 2025年11月15日(土)名古屋/ CLUB UPSET

OPEN 16:30 / START 17:00 2025年11月29日(土)福岡/ ESPエンタテインメント福岡LIVE HALL EMY

OPEN 16:30 / START 17:00 2025年12月21日(日)東京/ 代官山UNIT

OPEN 17:00 / START 18:00

X：https://x.com/Voodoo_Club_

Instagram：https://www.instagram.com/voodooclub_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553426249268

公式HP：https://voodooclub.fanpla.jp/