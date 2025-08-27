暴動クラブ、アルバム『暴動遊戯』でメジャー・デビュー
暴動クラブのメジャー・デビュー・アルバム『暴動遊戯』が、10月8日にリリースとなる。
1年2か月ぶりとなるニューアルバムだが、これにてめでたくメジャーデビューとなる作品の登場だ。プロデューサーに告井孝通を迎え、サーカスのようなロックンロールショーを体感できるアルバムとなっている。ポップでダイナミックでカラフルなスケールの大きいロックンロールアルバムだ。
11月9日からは＜暴動クラブLIVE TOUR 2025暴動遊戯＞が大阪・名古屋・福岡・東京で開催となる。
撮影：有賀 幹夫
暴動クラブ 『暴動遊戯』
2025年10月8日発売
FLCF-4543 3,300円(税込)
1.ドライヴ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
2.FEEL SO GOOD?
3.抱きしめたい
4.くだらない時代に唾を吐け
5.ダリア
6.ラヴ・ジェネレーター
7.生活
8.ひまつぶし
9.ギミー・ショック
10.LIFE FUCK
11.FIRE
12.ハニー
＜暴動クラブ LIVE TOUR2025 暴動遊戯＞
2025年11月9日 (日) 大阪/ LIVE HOUSE BRONZE
OPEN 16:30 / START 17:00
2025年11月15日(土)名古屋/ CLUB UPSET
OPEN 16:30 / START 17:00
2025年11月29日(土)福岡/ ESPエンタテインメント福岡LIVE HALL EMY
OPEN 16:30 / START 17:00
2025年12月21日(日)東京/ 代官山UNIT
OPEN 17:00 / START 18:00
