表紙は乃木坂46 井上和さん！「週刊少年サンデー 39号」本日発売。「百瀬アキラの初恋破綻中。」が巻頭カラー
画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より【週刊少年サンデー 39号】 8月27日 公開 価格：400円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年39号」を本日8月27日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭グラビアには乃木坂46の井上和さんが登場。巻頭カラーには連載1周年となる「百瀬アキラの初恋破綻中。」、単行本1巻が発売される「かくかまた」、「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー」、「魔王城でおやすみ」がセンターカラーで掲載される。
