【週刊少年マガジン 2025年39号】 8月27日 発売 価格：400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年39号」を本日8月27日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙と8ページの巻頭グラビアは「ミスマガジン2023」で特赦特別賞を受賞し、アイドル＆グラビアで活躍中の“るたん”こと一ノ瀬瑠菜さん。

巻頭カラーは今号で完結となる「甘神さんちの縁結び」。センターカラーとして最新の22巻が発売中の「黙示録の四騎士」、TVアニメが放送中の「ガチアクタ」、「シャングリラ・フロンティア ～クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす～」が掲載されている。