「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、まんだらけ<2652.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でまんだらけは小動き。同社が今月１４日に発表した第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算は増収減益だった。インバウンド需要などを背景に売り上げが伸びた一方、販管費の増加が利益面で重荷となった。



通期で増収増益を見込んでいるだけに失望売りを呼び、翌営業日の同社株は大幅安に。その後株価は持ち直しの動きもみられるが、引き続き決算内容を嫌気する向きは多いようで売り予想数の増加につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS