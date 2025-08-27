ソラコム<147A.T>が３日ぶりに反発している。午前１１時ごろ、同社のＩｏＴ通信プラットフォーム「ＳＯＲＡＣＯＭ」が、携帯型デジタルペット「たまごっち」シリーズの最新作「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ Ｐａｒａｄｉｓｅ（たまごっちパラダイス）」に連動する店頭端末「Ｌａｂ Ｔａｍａ（ラボたま）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「たまごっちパラダイス」は、バンダイナムコホールディングス<7832.T>傘下のバンダイが７月に発売した製品で、９言語に対応し日本はもとより、北米、ヨーロッパ、アジアなど世界中で販売されている。「ラボたま」は、育成中のたまごっちを“たまごっちラボに連れていく”という世界観のもと設置された店舗向けの大型端末で、ユーザーが「たまごっちパラダイス」本体を専用のトレイにセットすると、端末との通信が開始され、限定アイテムのダウンロードや限定のたまごっちとのブリードなどのコンテンツを楽しむことができるという。今回の「ＳＯＲＡＣＯＭ」の採用により、世界中の店舗に設置された「ラボたま」へ、新コンテンツの自動配信や端末の稼働状況の一元管理を実現する。



