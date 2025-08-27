個性豊かな生態と幻想的な世界観！COMPASS『ももんちぃ』ライセンシー募集

COMPASSは、人気クリエイターAy℃(アイド)原作のオリジナルキャラクター『ももんちぃ』のマーチャンダイジング(MD)展開を本格的に開始し、ライセンシーの募集を行います。

COMPASS『ももんちぃ』ライセンシー募集

また、2025年8月に開催される「東京おもちゃショー2025」にて、このIPを初お披露目します。

COMPASSは、Azoneグループの新会社として、国内外のキャラクターIPを一元管理し、商品企画・製造・販売戦略を統括。

今回の『ももんちぃ』プロジェクトは、国内外市場でのIPビジネスを加速させる、記念すべき第1弾となります。

『ももんちぃ』とは

『ももんちぃ』は、「ももんが×もちもちぃ」を組み合わせた名前を持つ、夜行性の愛らしい不思議な生き物たちです。

その魅力は、個性豊かな生態と幻想的な世界観にあります。

・モチモチ、ノビノビする体：体は触るとモチモチと伸び、長いしっぽは伸縮自在です。

・グライダーのように空を舞う：飛膜を広げ、グライダーのように空を舞うことができます。

・お腹のポケット：お腹にはカンガルーのような袋があり、大切なものを入れて持ち運びます。

・幻想的な世界観：「モリルナステラ」という星月に守られた森で仲間たちと暮らし、寝るときは『ポーチィ』と呼ばれる寝袋に包まれます。

■クリエイター Ay℃(アイド)について

Ay℃は、日本と中国で数々の人気キャラクターを手がけてきた才能あふれるクリエイターです。

SNSアカウント開設からわずか約3カ月で2万人以上のフォロワーを獲得するなど、国内外に多くのファンを持つAy℃が、これまでの経験と想いをすべて注ぎ込み、全力で描き上げた新たな世界…それが『ももんちぃ』。

ももんちぃでは『Chyx』名義で活動を行います。

■『ももんちぃ』今後の展開

第1弾商品として、ぬいぐるみ、マスコットキーホルダー、ステーショナリー、3Dクラフトアート、アパレル雑貨などを展開予定です。

・日本国内販売開始：2025年春

・グローバル展開：2025年秋にはアジア・欧米市場にも進出予定

ももんちぃ_グッズ

ももんちぃ_アパレル

