¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤ÊÉ÷
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¤¬ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤ò±é¤¸¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¡£¤½¤Î¥Ïー¥É¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¦¤·²°¤¬°ÅÌö¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥¶¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡Ù¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à±Ç²èºîÉÊ¤¬¡¢¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¿·ºî¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡ÙËÌÊÆ¸ø³«¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂê¡¡¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤¬V3
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¡Ø007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢Á´¤¯¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤ËÎø°¦´¶¾ð¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¡Ö¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë¡×Áü¤òÂÎ¸½¤·¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÅÐ¾ì¤È³èÌö¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÝÎ©¤Ã¤¿ÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ç±é¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Î¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤ò°ìÉôÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¤Ë¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ò·Ð¤Æ»¦¤·²°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ô¡£Éã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿°Å»¦¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉü½²¤Î´¶¾ð¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¡Ö¥ë¥¹¥«¡¦¥í¥Þ¡×¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢·±Îý¤ò·Ð¤Æ»¦¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¤¥ô¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ô¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥ë¥¹¥«¡¦¥í¥Þ¡×¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤ÊÇ¤Ì³¤ò¼¡¡¹¤Ë¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¥ëー¥ー¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À½éÇ¤Ì³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤âÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£ÈèÏ«º¤Øà¡¢½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤«³èÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤äÁÇÁá¤¤¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ò¿È¾å¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ñ¥ïー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃËÀ¤Î»¦¤·²°¤ËÎô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë»ÑÀª¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥ê¥¹¥¯¤äÄË¤ß¤ò³Ð¸ç¤·¡¢¡È¥Áー¥È¡É¤ò¤â¶î»È¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÈÆù¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¹ü¤òÃÇ¤Ä¡É¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤¬²¼Éß¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Î¤Ï¤¸¤á¤«¤é¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÀï¤¤¤È¤â¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢ÉñÍÙ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤µ¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡¢Å¥½¤¤¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ô¤Î¿´¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬ßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤ÎÌ´¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÀïÆ®¤ò¤¹¤ëÀº¿ÀÀ¤³¤½¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤ËÍÙ¤ë¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬Áª¤Ó¼è¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉ½¸½¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¥¤¥ô¤¬»¦¤·²°¤ÎÀ¤³¦¤Î¡È¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡É¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÏ©ÃÏ¤äÇÑÔÒ¡¢¸Å¾ë¤Î°ì¼¼¤Ê¤É¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤ä¥×¥é¥Ï¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀï¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡¢°ì¼ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥È¥é¥¦¥ó¸ÐÈÊ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÄ®¥Ï¥ë¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢Ä®Á´ÂÎ¤¬»¦¤·¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¸Å¤¤·úÊª¤¬ÊÂ¤ÖÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î½ÆÃÆ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢»¦Ù¤¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¼ñ¸þ¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡¡½Æ·â¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤Î³ÊÆ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»®¤ä¥¹¥±ー¥È·¤¤Ê¤É¡¢Â¨¶½Åª¤Ë¿È¶á¤ÊÊª¤òÅ¾ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ð¥È¥ë¤âÌÌÇò¤¤¡£¤³¤Î½ÀÆð¤ÊÀï¤¤Êý¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¥æー¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤â¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ÌÉ¬»à¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤®¤ê¤®¤ê¤Ç»à¤Î¶¼°Ò¤ò²óÈò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬²Ð±êÊü¼Í´ï¤ÇÅ¨¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò±ê¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Éü½²¤Î±ê¤¬ßÚÎö¤¹¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê°ÕÌ£¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÅ¨¤â²Ð±êÊü¼Í´ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢±ê¤È±ê¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Àï¤¤¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥ô¤¬¡È¿å¡É¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿¾ÝÄ§Åª¤À¡£¥Ûー¥¹¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¿åÎ®¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÎÏ¤Ë¤ÏÎÏ¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÚÉ¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èà½÷¤Îµ¡ÃÎ¤È±þÍÑ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬¼«¤é¤ÎÊýË¡¤Ç¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë»ÑÀª¤ä¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¤¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉü½²¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡È½÷¤Î¾ðÇ°¡É¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¸Å¤¯¤µ¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë Vol.1¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡Ê¥æ¥Þ¡¦¥µー¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡¢»¦¤·²°¤¿¤Á¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ëー¥·ー¡¦¥ê¥åー±é¤¸¤ë¥ªー¥ì¥óÀÐ°æ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î´ÆÆÄ¤Î°¦¤¹¤ë¡Ø½¤ÍåÀãÉ±¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤Ë³á²ê°á»Ò¤¬²Î¤¦¡Ö½¤Íå¤Î²Ö¡×¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ·à²è¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½÷¤Î°Õµ¤ÃÏ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê³µÇ°¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»°Ê¸¾®Àâ¡Ë¡×¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÎÆ±°ìÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Î¥¤¥ô¤Î¾ðÇ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î1970Ç¯Âå¤Ë³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿´¶³Ð¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¼ã¤¤´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿·Á¯¤ÊÈ¯¸«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¤òÃÇÇ°¤·¡¢¥¤¥ô¤Ï½¤Íå¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥Ï¤Î·à¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Í§¿Í¤ÎÉñÂæ¤òÄ¯¤á¤ë¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ´¤È·èÄêÅª¤Ë·èÊÌ¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÀÚ¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¡£¡È¥Ù¥¿¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤ËËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦ー´ÆÆÄ¤ä¥æ¥¨¥ó¡¦¥¦ー¥Ô¥ó¤Ê¤É¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢1990Ç¯Âå¤Î»þÂå´¶³Ð¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥²í¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢ÈþÅª¤Ê±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¤ä¡¢Èà¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤â¡¢¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ³×´ü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥ë¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥À¥¤¥Ïー¥É4.0¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤â¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈþÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ËÜºî¤ËÁê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥Î¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹±é¤¸¤ë¥¤¥ô¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¼«¿È¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤Ï¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿»þÂå¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Î»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÅÁ¤¨¤ëµ·¼°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¿·»þÂå¤Î½÷ÀÁü¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥íー¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²áµî¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò³Ø¤Ó³ÍÆÀ¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¡¢É¬Á³Åª¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë