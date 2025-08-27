午前：債券サマリー 先物は小幅続落、長期金利は１．６２５％に上昇 午前：債券サマリー 先物は小幅続落、長期金利は１．６２５％に上昇

２７日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅続落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性への懸念が広がるなか、財政不安の高まりを背景としたフランス国債価格の下落（金利の上昇）が続いたこともあって、債券への買い手控えムードが強まった。



欧州市場のなかでもフランス国債に対しては、日本の機関投資家のプレゼンスが高いとされるが、バイル首相による内閣信任投票の実施の表明で、財政再建シナリオに不透明感が高まったと受け止められている。米国市場では２年債入札が無難な結果となり、中期債相場を下支えし、米長期金利は小幅に低下した一方、超長期ゾーンの３０年債は売られ利回りは上昇した。ＦＲＢのクック理事の解任騒動を受けた利下げ観測は２年債の買い意欲を強めたものの、インフレ高進リスクが懸念された。



東京市場で長期債と連動性を持つ先物９月限は米長期金利の低下の流れを受けて買いが先行し、一時１３７円４０銭まで上昇したが、やがて値を消す展開となった。この日、日銀は定例の国債買い入れオペを５本、通告した。対象は「残存期間３年超５年以下」と「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」と「同２５年超」、物価連動債。オファー額はいずれも予定通りとなった。オペについては弱めの結果となることを警戒する向きも一部にあるようだ。



先物９月限は前営業日比１銭安の１３７円３５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．６２５％に上昇した。





出所：MINKABU PRESS