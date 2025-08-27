・マクアケが３連騰、プロジェクトの単価向上策奏功し２５年９月期業績予想を上方修正

・レノバが大幅反発、三菱商の国内洋上風力発電撤退報道受け思惑

・ＮＪＳが急反発、国内コンサル受注順調で２５年１２月期業績予想を上方修正

・ニコンに物色人気集中、「レイバン」展開企業が同社株の大幅買い増し打診と伝わる

・明豊エンタが一時Ｓ高、投資用不動産の販売順調で２５年７月期業績は計画上振れ

・中外薬が６日ぶり反発、イーライリリーの経口肥満症薬の治験結果が株価支援

・大栄環境が大幅４日続伸、産業廃棄物処理のスカラベサクレを子会社化へ

・アドテストなど頑強な値動き、米エヌビディア決算前で思惑錯綜も物色意欲根強い



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS