¡¡¹ÎÍ¹â¡Ê¹Åç»Ô¡ËÌîµåÉô¤Ç1·î¡¢¾åµéÀ¸4¿Í¤¬1Ç¯À¸¤ÎËË¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤·¤¿Ë½ÎÏ»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢Æ±¹»¤¬¿·¤¿¤ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë½ÎÏ»ö°Æ¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÁ°¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç³È»¶¤·¡¢1²óÀï¤Î¾¡Íø¸å¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£Æ±¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸íÇ§¤·¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ºº¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢¹Åç¸©¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÃÖ¤ò·è¤á¤¿¡£Èï³²Éô°÷¤ÏÅ¾¹»¤·¡¢6·î¡¢¸©·Ù¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ç¤Ï¸µÉô°÷¤¬Â¾¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËÊÌ¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£