サンスター文具は、“自動芯出し機構”を搭載したオートマチックシャープペン「ノクフリー」シリーズから、軸素材にメタルを採用した新モデル「ノクフリーメタル」を2025年8月下旬より発売いたします。実売価格は1650円（税込）。

「ノクフリーメタル」

記事のポイント 「ノクフリー」シリーズは、“自動芯出し機構”やキャップを外さずに芯を補充できる設計など、集中力を途切れさせずに使える工夫が詰まっています。新発売の「ノクフリーメタル」は、アルミ軸で高級感のある仕上がり。ちょっとしたプレゼントにも最適です。

ノクフリーは、芯が自動で送り出される“自動芯出し機構”を搭載したシャープペン。筆記中にペン先が紙面に当たることで芯が上下運動し、自動的に芯が出る仕組みを採用しています。そのため、本体サイドのノック操作は使い始めの1回だけ。従来のように書きながら何度もノックする必要がないため、集中力が途切れることなく書き続けることができます。

↑芯が自動で送り出される“自動芯出し機構”を搭載。

ノックの手間から解放されることで、時間を効率的に使える“タイパ（タイムパフォーマンス）”の向上にもつながり、さらに筆記に集中できるため、勉強や仕事の効率化をサポートします。

また、ノックキャップを外さずに、上部から芯を直接装填できるスマートな構造を採用。わずらわしい細かいパーツの取り外しが不要なため、芯をスムーズに補充できます。

↑キャップを外さずに芯を入れられます。

持ち手部分には3カ所に配置された「ライングリップ」を搭載。指先が自然と正しい位置に収まるように設計されており、ユーザーが無意識に正しい三点持ちを実現できるようにサポートします。

↑「ライングリップ」が正しい持ち方をサポート。

また、芯先には金属製のガイドパイプを採用。芯折れを防ぎ、安定した筆記を実現します。

サンスター文具 「ノクフリーメタル」 発売日：2025年8月下旬 実売価格：1650円（税込）

