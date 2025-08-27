米国で、霊的妄想にとらわれた夫婦が、４歳の息子を湖に投げ入れるという衝撃的な事件が発生した。夫は「信仰心を試す」と言って湖に飛び込み、そのまま溺死。父子ともに命を落とした。

２５日（現地時間）、米国メディアＦＯＸ８などによると、オハイオ州タスカラワス郡のアットウッド湖で、地元に住むマーカス・ミラーさん（４５）と息子ヴィンセント・ミラー君（４）が遺体で発見された。

事件を担当したオービス・Ｌ・キャンベル保安官によると、マーカス・ミラーさんとその妻Ａさん（４０）は、４人の子どもとともに２３日にアットウッド湖を訪れた際に、このような事件が発生した。

夫婦はアーミッシュ系のキリスト教信者で、日頃から「キリストを信じることで恵みにより救われる」という信仰に強く傾倒していたという。

事件当日、夫婦は「信仰を証明するために」湖へ向かった。２人はその日、「神から複数の使命を授かった」と思い込み、湖に飛び込んで遠くまで泳いで戻ってくることで信仰心を証明できると信じていた。しかし、うまくいかなかったことで自らに失望したとされる。

そして最終的に、夫のマーカスさんは再び湖に飛び込み、そのまま行方不明となった。

その後、妻Ａさんはゴルフカートに子どもたちを乗せて湖岸を移動し、「神に息子を捧げる」と言いながら４歳の息子を湖に投げ入れた。

さらに彼女は、１８歳の双子の息子たちと１５歳の娘にも「順番に湖に飛び込め」と命じたという。

４歳の息子と夫がともに行方不明となった後、Ａさんは水から出てきた他の子どもたちに向かって「桟橋に横たわって、手を水につけなさい。そして末っ子と父親のために祈りなさい。２人はこの世を去り、天国に行った」と語ったとされる。

Ａさんはその後、自ら全ての犯行を自供した。検察は彼女を加重殺人罪で起訴する予定であり、児童虐待容疑も検討していると明らかにした。

１０代の子どもたち３人は現在、郡当局の保護下で生活している。