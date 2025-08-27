フジテレビ系ドラマ「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」（火曜・午後９時）第６話が２６日に放送され、ゲスト出演した３８歳に注目が集まった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ある劇場内で公演中の劇団員たちと複数の客を人質に取った立てこもり事件をスティンガースが担当する。犯人の要求は、国の在り方について総理と話がしたいというもの。そこで政務担当秘書官として現場に潜入することになったのは関口（杉本哲太）。現場で犯人と交渉する関口と、捜査拠点から指示を出すスティンガースは、人質を解放し、犯人確保までたどりつくことができるのか…というストーリーだった。

立てこもり事件の犯人役を演じた男性。この正体は…。ネットは「これハナコの菊田かｗ今気づいた」「ハナコ菊田さんだ！！！ってめっちゃ中盤で気づいた」「フツーに役者さんかと思ってた」とびっくり。お笑いトリオ「ハナコ」の菊田竜大（３８）だった。

メガネなしで顔の印象ガラリ。「ハナコ菊田も眼鏡外したらイケメン」「ハナコの中で１番演技が自然でうまい」などの感想も寄せられた。