◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１打席目に立つ前の１回表に先取点を奪われた。大谷の１回裏先頭の１打席目は元日本ハムの先発右腕・マルティネスの前に空振り三振に倒れた。

前日２５日（同２６日）の同カードでは７―０と快勝してナ・リーグ西地区単独首位に返り咲き、４年連続となる地区優勝へのマジックを２９としたドジャース。先発のマウンドにはカーショーが上がったが、先頭のスティアに二塁打を浴びると、１死からデラクルスにも左前安打を浴び、１死一、三塁でアンドゥハーの三ゴロの間に三塁走者が生還して先取点を奪われた。それでも１回裏に１死からベッツが四球を選んで出塁すると、続くフリーマンの左翼への二塁打に守備の乱れも重なってベッツが生還し、すぐに追いついた。

１ゲーム差の２位でドジャースを追うパドレスは、敵地・マリナーズ戦の初回にロレアノの２１号満塁本塁打などで５得点。２連敗中だが、初回に一気に主導権を握った。

ドジャースの１３連戦最終戦となるあす２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では、大谷の今季１１試合目となる登板が予定されている。