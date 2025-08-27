◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。２戦ぶりとなる４６号が出れば、昨季加入したドジャースで通算１００本塁打となる。

前日２５日（同２６日）は、世界的人気の韓国アイドルグループ「ＢＴＳ」のＶ（２９）が始球式を務めた本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが、３打数ノーヒットに終わり、直近４戦で１安打となっている。だがチームは、３発７得点の「ダイナマイト」打線で快勝。優勝争いではナ西地区２位のパドレスが敗れ、単独首位に返り咲き、地区Ｖマジックを「２９」に減らしていた。

今季最長１３連戦の最終カード２戦目で、相手先発は１８〜２０年の元日本ハムなどで活躍した右腕のＮ・マルティネス投手。一方、ドジャースは４連勝中と絶好調のレジェンド左腕カーショー投手が、通算２２１勝目をかけて先発マウンドに上がっている。